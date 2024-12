Dan Șucu nu se oprește. Afaceristul mai cumpără și alte cluburi din Europa, după ce a devenit patron la Genoa

Dan Șucu a devenit oficial, la mijlocul săptămânii trecute, acţionarul majoritar al clubului italian Genoa, după ce a plătit 45 de milioane de euro pentru 77% din pachetul de acţiuni al celei mai vechi echipe de fotbal din Peninsulă. Omul de afaceri deține acum două cluburi, după ce în 2020 a preluat o altă formație de tradiție, Rapid. Iar acum, Dan Șucu a dezvăluit că intenționează să cumpere mai multe cluburi, pentru a avea un grup de echipe pe modelul şeicilor care deţin Manchester City.

Plecat inițial la drum cu afacerea Mobexpert, Șucu și-a îndreptat privirile către fotbal. S-a orientat către „farmecul vieții“, un club aflat în degringoladă. Rapid a fost repus pe linia de plutire, însă fără a ajunge la performanțele visate de suporterii giuleșteni, prilej pentru ca patronul să fie ironizat în dese rânduri, fiind trimis „înapoi la mobilă“, domeniul în care s-a făcut cunoscut. Numai că Dan Șucu, un personaj atipic pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc, a tăcut și a făcut, dând lovitura prin preluarea clubului Genoa. Iar acțiunile sale nu se opresc aici, după cum a dezvăluit el însuși.

Vrea echipe din campionate diferite

„În ideea de a-ţi consolida afacerea, dacă vrei să cumperi un produs la un preţ foarte bun, trebuie să cumperi volume foarte mari. Dacă nu le poţi genera în piaţă, trebuie să te legi de o centrală de achiziţii. Dacă mă duc la un producător, eu vreau 2.000 de dormitoare, nu două! În activitatea mea, mă leg de centrale de achiziţii în SUA, nu în Europa. Cam în aceeaşi cheie trebuie găsită o soluţie pentru o uniune.

Pentru ca fiecărui club în parte să-i fie mai bine, e necesar să fie într-o uniune. Vreau să am un grup care să acţioneze în diferite campionate. Deocamdată, din punctul nostru de vedere, două sunt cât se poate de în regulă, unul – într-un campionat mediu, unul – într-un campionat lider“, a spus Dan Şucu, pentru Ziarul Financiar.

Avea ideea de când a preluat Rapidul

Finanțatorul Rapidului a dezvăluit că planul său de a se extinde a existat încă de când a investit prima dată la Rapid. „Modelul pe care îl caut eu este unul de integrare verticală. În literatura sportivă se numește multi-club ownership, de proprietate pe mai multe cluburi. Am studiat acest fenomen din Europa, care este încă la început. Din clipa în care am investit la Rapid m-am gândit că n-o să pot niciodată să ajung să construiesc ceva cu adevărat special cu un singur club.

Dorința de multi-channel, ideea că trebuie să particip în așa ceva era obligatorie în mintea mea. Beneficiile se pot dezvolta la nesfârșit. Cluburile se pot susţine uşor unul pe celălalt, fiecare dintre ele trebuie să fie conduse din punct de vedere managerial foarte bine în acelaşi timp. Condus responsabil, sustenabil și capabil, într-o perioadă rezonabilă de timp, să ajungă să-şi acopere cheltuielile din activitatea curentă“, a detaliat Dan Șucu, noul finanțator al grupării italiene.

Italienii îl văd președinte

Deși este greu de crezut, presa din Italia anunță că Dan Șucu urmează să se instaleze ca președinte al grupării italiene. „Șucu, pe lângă faptul că va fi proprietar, va deveni cel mai probabil și președintele clubului Genoa. Mandatul lui Alberto Zangrillo se apropie de final, iar ultimele sale declarații făcute par destul de reci. Noul proprietar român promite însă că va fi un patron la fel de prezent“, a notat Calciogenoa.

Însă oamenii de afaceri calculați, așa cum este Dan Șucu, au obiceiul de a-și pune persoane pricepute în funcții de conducere. Un exemplu în acest sens a fost dat de Ion Țiriac, în urmă cu mai multă vreme. „Eu nu mă pricep la afaceri. Dar mă pricep să pun cei mai buni specialiști în fruntea afacerilor mele“, și-a descris filozofia de business unul dintre cei mai de succes români.

Genoa, învinsă la primul meci din „era Șucu“

Primul meci pe care l-a disputat Genoa după ce Dan Șucu a preluat pachetul majoritar de acțiuni a fost cel cu Napoli. Sâmbătă, Grifonul a pierdut cu 2-1, în runda cu numărul 17 din Serie A și ocupă locul 14 în clasament, cu 16 puncte. Dintre cei peste 35.000 de spectatori prezenți pe arena Luigi Ferraris, au fost câțiva care au salutat preluarea echipei de către investitorul român.

Un banner enorm, inscripționat „Benvenuto Dan“, a fost afișat în tribunele stadionului, semn că suporterii lui Genoa așteaptă ca venirea lui Șucu să scoată clubul din anonimat, dar și din caruselul datoriilor.