Dan Petrescu se declară uluit, după ce Cristi Balaj a spus public că nu mai vorbește cu el de supărare

Dan Petrescu a reacționat astăzi, după ce președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj anunțase că nu mai vorbește cu el. Totul a plecat de la o serie de declarații date de oficialul ardelenilor, care spunea că există mari tensiuni la CFR Cluj și că urmează o întâlnire între Dan Petrescu și Ioan Varga, care se poate încheia cu demiterea antrenorului.

Cristi Balaj a mărturisit că Dan Petrescu i-a reproșat declarațiile date și că nu-i mai vorbește antrenorului. Acum, Dan Petrescu și-a povestit propria variantă: ”Eu sunt șocat, am auzit. Eu nu m-am certat, au fost niște mesaje, păreri diferite, dar dacă el a crezut că e bine să spună asta, nu știu. Eu nu am nimic cu el. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt certat cu el, dacă el crede asta…

Eu am avut o relație foarte bună, eu m-am zbătut înainte să vină aici. Mi l-am dorit și în continuare mi-l doresc, vreau să rămână aici. Eram sigur că asta va fi prima întrebare. Eu cred că pe planeta asta fiecare om caută prieteni loiali. Și eu am lângă mine niște oameni loiali, în opinia mea, dar nu zic ei ce vreau eu. Fiecare vine cu o părere a lui. Nu are sens să intrăm într-o polemică fără nicio legătură cu fotbalul”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă dinaintea meciului cu FCSB, de duminică (ora 20.00, Digi Sport 1 și Prima Sport 1).

Cristi Balaj: ”Nu ne mai vorbim”

Cristi Balaj declarase cu câteva zeci de ore înainte, la GSP Live: ”S-a supărat și el pe mine, noi nu ne vorbim acum. Eu sunt foarte supărat pe el. El n-a avut răbdarea să citească declarația toată, a citit titlul. El, din păcate, are și dezavantajul de a se înconjura de oameni care îi spun ce vrea să audă. Ca să fii ancorat în realitate trebuie să te informezi tu, nu să asculți opinia altora. Sau să suni, «Bă, ce ai vrut să spui?». M-a deranjat.

Nu m-a jignit, eu m-am simțit jignit în momentul în care nu mi-a citit declarația, a citit doar titlul. Dacă nu te-ai învățat după atâția ani cum funcționează presa, în lume, nu doar în România, înseamnă că nu ești nicăieri atunci”.