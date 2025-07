Rapid anunță plecarea unui titular, dar are gânduri de mărire: „Trebuie să câștigăm un trofeu”

Acționarul clubului de fotbal FC Rapid, Victor Angelescu, a declarat, luni seara, că gruparea va mai transfera doi jucători în perioada următoare, el menționând în același timp că sunt șanse de 75-80% ca fundașul Andrei Borza să fie vândut în străinătate.

„Noul atacant sper să vină până la primul meci, cel de vineri. Au fost foarte multe negocieri. Nu am negociat cu un singur jucător. Dar eu spun că până vineri vom avea atacant. Pe lângă acesta, ne mai dorim cel puțin încă un jucător, care însă va veni după startul sezonului. Există interes pentru Borza, suntem în negocieri, acum vom vedea dacă se va ajunge la un rezultat. Dar noi nu ținem neapărat să-l vindem pe Borza. Dacă se va achita clauza, bine, dacă nu, iar bine.

Eu spun că 75-80% el va pleca, așa cred eu. Dar sperăm să rămână. E unul dintre cei mai buni fundași laterali din lume, e și în top 100 tineri jucători... sub 4 milioane nu l-am putea da”, a afirmat Angelescu la evenimentul de lansare a noilor echipamente care a avut loc la Muzeul Fotbalului.

„Sezonul ăsta trebuie să câștigăm un trofeu. Acum sunt mai optimist față de începutul sezonului trecut pentru că nu am făcut atât de multe transferuri. Avem un lot foarte bun, am încredere în noul antrenor că poate propune fotbalul pe care Rapidul și-l dorește. Vom mai aduce doi jucători buni și sper eu să ne batem la titlu și la Cupă”, a adăugat acționarul.

În ceea ce îl privește pe Cristian Săpunaru, jucător retras la finalul sezonului trecut, Victor Angelescu a menționat că în viitor și-ar dori ca acesta să ocupe o funcție în cadrul clubului. „Eu am spus că nu cred că el ar accepta o altă poziție în club în afară de cea de director sportiv pe care a venit Mauro (n.r. - italianul Mauro Pederzoli). Eu am vorbit cu Cristi, i-am dat mesaj, eu am fost și cred că încă sunt prieten cu el. Ne-am înțeles foarte bine cât timp a fost în club. Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, tot acel scandal (n.r. - legat de consumul de bere din vestiar) a afectat mult și clubul, nu doar imaginea lui. Îmi pare rău, Cristi e o legendă a noastră. Eu mi-aș dori ca în viitor să lucrăm împreună, de ce nu? Putem să avem o discuție, să fie și domnul Șucu, dacă își dorește să vină în club pe o altă funcție, de ce nu?”, a precizat Angelescu.

Jucătorii Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj, Franz Stolz și Denis Ciobotariu au prezentat, luni seara, noile echipamente ale formației FC Rapid pentru sezonul 2025-2026 în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Fotbalului din Capitală.