Cum se apără David Popovici de suplimentele care i-ar provoca probleme de dopaj. „Este un aspect foarte important”

Dublul campion mondial și european la înot, în probele de 100 și 200 metri liber, acordă o atenție deosebită suplimentelor.

David Popovici, în vârstă de 19 ani, nu vrea să se găsească vreodată într-o situație nefericită de genul celei în care se află acum Simona Halep. El spune că folosește suplimente, dar din categoria celor normale.

„Uite, ăsta e un lucru despre care am fost întrebat de unul dintre șoferii de Taxi cu care am mers. Iau suplimente absolut obișnuite, ceva ce ia aproape toată lumea, vitamina C, vitamina D și încă niște chestii. Cum să explic, lucruri pe care trebuie să le ia sportivii, cum ar fi Beta-alanină. Nu sunt un expert, sunt suplimente pe care le-am stabilit împreună cu nutriționistul și cu antrenorii mei. Toate sunt certificate anti-doping. Ăsta este un aspect foarte important.

Creatina am perioadă în care iau, am perioade în care e nevoie să creștem cumva masa musculară. E foarte bună și pentru creier. Fac destul de des niște analize, unele mai degrabă sportive unde mi se recoltează din deget destul de mult sânge”, a povestit David Popovici în podcastul „Starea Nației”, scrie gsp.ro.

De altfel, în cadrul emisiunii, Popovici a părut că știe destul de multe lucruri despre suplimente, despre care spune că sunt certificate anti-doping.

„Legat de suplimente, zisesem mai devreme că toate sunt certificate anti-doping. Și aici există două mari categorii. Există suplimente certificate în doping pe care scrie «Doping free» sau «Play Safe». Există o nișă de suplimente pe care scrie «Certificat Anti-doping de X, Y, Z». Sunt două sau trei instituții care pot certifica și care garantează că suplimentele lor sunt curate cu adevărat, nu au fost compuse și create într-o fabrică unde poate se fac și altele și există contaminare. Ei îți garantează că nu există contaminare și, din nou, că vorbeam de investitul în tine, suplimentele astea sunt mult mai scumpe pe cele care scrie Doping Free sau pe care poate nu scrie nimic. Dar e esențial, cred eu, când ajungi deja la un nivel înalt de performanță, unde controalele anti-doping sunt de rutină, să folosești așa ceva. Nu ai vrea ca dintr-o prostie, dintr-o greșeală, să iei un supliment care să fi fost produs pe aceeași bandă cu un medicament care conține, de exemplu, pseudoefedrină, care e o substanță interzisă. Să se fi strecurat puțin și uite, dintr-o prostie, ajungi să fii acuzat că te dopezi. E un aspect important pe care nu foarte multă lume îl cunoaște”, a mai spus David Popovici.