Cum se antrenează Arnold Schwarzenegger, la 77 de ani. Dezvăluirile românului care l-a văzut pe viu la sală

Să te întâlnești cu Arnold Schwarzenegger nu e la îndemâna oricui, însă Mihai Petre, antrenor de fitness și bodybuilding, a avut acest noroc. Mai mult, fostul rugbyst și participant la concursurile strongman a putut să-l urmărească pe marele actor american chiar în timpul unui antrenament în sala de forță.

Mihai Petre a fost anul trecut în SUA pentru a vedea cum se antrenează americanii. Acolo a avut norocul să dea peste Arnold Schwarzenegger, cel mai cunoscut culturist al tuturor timpurilor, ajuns la 77 de ani. „Știam în ce sală se antrenează și am mers să îl cunoaștem. Cred că am stat patru ore în sală. Am făcut de toate, am făcut antrenament, am şi mâncat pentru că au şi bucătărie.

Şi când să plecăm, îmi spune colega mea că a venit Arnold. Am crezut că glumeşte. Când m-am întors, el era la un metru de mine. Am avut noroc, dacă plecam un pic mai devreme, îl pierdeam”, a povestit Mihai Petre în emisiunea Health Talks, de la gsp.ro.

Nu vorbește cu nimeni în timp ce lucrează

El a asistat la antrenamentul legendei americane: „Antrenamentul pe care l-a făcut în ziua respectivă a fost unul de spate. A durat cam o oră și ceva, totul filmat. A făcut doar în curtea exterioară, doar la aparate. Aşa am putut sta şi noi şi l-am observat. Când a venit, n-a băgat pe nimeni seama. Cei de la club, de la recepție, ne-au spus că în momentul când are treabă, nu vorbește cu nimeni. E focusat pe ce are de făcut. După ce a terminat, am discutat, am făcut poze”.

„Deşi pare un bătrânel, nu e unul normal. Când m-a luat de umăr să facem poze, s-a simțit o mână de bărbat pusă pe mine. Are încă o forță incredibilă în brațe”, a completat antrenorul român de fitness, care s-a arătat impresionat de simplitatea afișată de actorul de origine austriacă: „Era îmbrăcat foarte ok, foarte simplu. Nu e arogant. A venit cu bicicleta, singur, fără bodyguard. Ne-a dat şi un autograf pe mână.

E o legendă, a făcut istorie în cinematografie, sport și politică. Nu mă așteptam să fie așa. Mie mi s-a terminat toată engleza în momentul respectiv. Am vorbit foarte puțin despre umeri, i-a explicat colegei mele cum să respire în timpul exerciţiilor de umeri, un fel de respirație inversă faţă de cea normală. Ceva foarte profi”.