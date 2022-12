Cum a reușit Marocul să învingă una dintre pretendentele la titlul de campioană mondială

Selecţionerul Marocului, Walid Regragui, a dezvăluit modul în care a învins una dintre pretendentele la câștigarea titului Mondial, Spania, în optimile de finală ale Campionatului Mondial, cu scorul de 3-0, în urma loviturilor de departajare.

Tehnicianul a mărturisit că a lucrat timp de patru zile la planul de joc, care s-a axat pe anihilarea ibericilor Busquets, Gavi şi Pedri: „Am acceptat să nu avem posesia. Nu de frică. Dar avem umilinţa să spunem că nu suntem încă Franţa, Germania sau Anglia să rivalizăm cu ei în ceea ce priveşte posesia. Totuşi, nici aceste naţiuni nu au reuşit să le ia mingea. Nimeni nu a reuşit. Eu nu sunt un magician. Am lucrat patru zile la acest plan de joc. Ştiam că Busquets, Gavi, Pedri erau cheia. Atacanţii şi mijlocaşii noştri au închis perfect unghiurile de pase. Trebuia doar să ştim cât vom rezista. S-a respectat planul de joc, am ajuns la penalty-uri, iar după aceea e loteria“, a declarat, după meci, Walid Regragui.

„Am reuşit să creăm o familie“

Selecționerul Marocului a precizat că jucătorii săi au respectat indicațiile și că au trebuit să facă risipă de energie: „Un mare bravo jucătorilor, ei au făcut câteva lucruri extraordinare, în risipa de energie, în dorinţa de a nu renunţa în acest meci. Am căzut cu una dintre cele mai bune echipe din lume în termeni de posesie şi asta ne-a făcut rău. Ştiam că trebuia să alergăm, am fi vrut să câştigăm meciul pe teren, dar şi la lovituri de departajare, cu unul dintre cei mai buni portari din lume, ştiam că avem mai multe şanse să trecem. Am reuşit să creăm o familie, am simţit că avem oameni în spatele nostru. Dacă mi s-ar fi spus înainte de a începe că vom juca cu Croaţia, Belgia şi Spania, fără a pierde, aş fi semnat orice“.

Marocul a reușit în premieră calificarea în sferturile unei Cupe Mondiale. Meciul a avut loc marţi seara, pe Education City Stadium din Doha. Rezultatul meciului, după cele 90 de minute, a fost de 0-0, după care au urmat loviturile de departajare.

În sferturile de finală, Marocul va juca împotriva Portugaliei, meciul fiind programat pe 10 decembrie, de la ora 21.00.