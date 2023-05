Cum a reacționat Gică Hagi după câștigarea titlului: ”Am dovedit că merităm să fim campioni”

Farul Constanța a avut o revenire spectaculoasă de la 0-2 în fața celor de la FCSB și au reușit să câștige titlul cu o etapă înainte de final. Hagi este fericit de realizarea elevilor săi și afirmă că aceștia au demonstrat că merită să fie campioni.

Finala campionatului a avut loc la Ovidiu pe un stadion arhiplin unde Farul Constanța a primit vizita vicecampioanei FCSB. După ce FCSB a început meciul în forță și după primele 18 minute avea un avantaj de 2 goluri, a urmat o remontada a gazdelor care au reușit să revină pe tabelă și să întoarcă scorul.

La finalul partidei, Gică Hagi a declarat că Farul merită să fie campioană și că a crezut tot timpul că formația sa va reveni și se va impune.

”Cele mai bune echipe, în formă amândouă, au vrut fotbal amândouă. Până la urmă, am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultatul. Știam că jucăm acasă bine și că publicul ne împinge.

E o zi frumoasă, o punem în ramă acolo. A fost o zi frumoasă pentru mine. Toate trofeele sunt mari. Oricând vin. E bucuria mai mare pentru că toată Constanța e fericită. Suntem toți fericiți, e super.

Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacații să aibă calitate în execuție. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început meciul prost. Știam că ei au calitate.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată”, a declarat Gică Hagi, potrivit Digisport.

Farul Constanța este matematic campioană după victoria cu FCSB și se gândește deja la cupele europene. Și pentru FCSB s-a încheiat sezonul, matematic fiind sigură de locul secund cu o etapă înainte de final.

În ultima etapă, FCSB va primi vizita celor de la Rapid în timp ce Farul va disputa ultimul meci din acest sezon la fosta campioană CFR Cluj.