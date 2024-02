CTP calcă totul în picioare. Ce face Halep e ridicol și nu are cum să câștige la TAS. Țiriac a sfătuit-o prost

Simona Halep a dat în judecată Quantum Nutrition, firma canadiană care a produs suplimentul pe indicat drept contaminat cu Roxadustat, cerând o despăgubire de 10 milioane de dolari. Gestul româncei l-a iritat pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care crede că e tardiv și făcut într-un moment total nepotrivit.

Gazetarul crede că Simona Halep a fost sfătuită prost de Ion Țiriac să dea în judecată Quantum Nutrition și e de părere că Halep nu are șanse să câștige la TAS. „Nu are cum să aibă câștig de cauză la TAS. Sportivul este răspunzător. Așa este regulamentul, cu toate că, așa cum am susținut și voi susține până la sfârșit, Simona nu a luat conștientă această substanță interzisă. I-a introdus-o domnul Mouratoglou cu echipa lui, fără ca ea să fie avertizată măcar în legătură cu asta.

Vina aparține acestui staff, dar Simona suferă pe drept ce i se întâmplă. Merită ce i se întâmplă pentru faptul că și-a concediat staff-ul pe care îl avea prin SMS și s-a dat pe mâna acestui ins și a echipei lui fără niciun fel de rezervă. Cu tot, arme și bagaje, practic a fost la cheremul lui Mouratoglou. După care, l-a acoperit pe Mouratoglou atâta vreme.

După un an de zile s-a trezit individul ăsta să spună că el este cel care i-a prescris suplimentul și că el este răspunzător pentru asta. Un an de zile în care Simona a fost chinuită în toate felurile. Pentru atitudinea pe care a avut-o Simona de la început, iar apoi pentru că l-a protejat pe Mouratoglou, merită ce i se întâmplă”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru sport.ro.

Va cheltui alți bani pe avocați

„După părerea mea, nu va avea niciun succes. Este un soi de răspuns nervos al Simonei ca să acționeze, să reacționeze într-un fel după judecata de la TAS. Probabil simte că decizia nu îi va fi favorabilă finalmente și atunci a ales această mișcare de retorsiune cerând cele 10 milioane de dolari.

Bineînțeles că va fi un proces cât se poate de lung, ea va cheltui bani cu avocați și așa mai departe, dar după părerea mea cu șanse reduse de reușită. De unde să știu eu dacă suma e corectă? Sună rotund 10 milioane de dolari. Probabil Ion Țiriac i-a dat acest sfat. Putea să ceară și 100 de milioane de dolari. N-are absolut nicio relevanță. După părerea mea, face chiar rău (n.r - că dă în judecată compania canadiană), a comentat CTP..

Roxadustatul nu e zahăr pudră sau țelină

De ce îi dă acum în judecată? Eu, acum un an, când am auzit de povestea asta, am spus așa: «Nu se poate ca Roxadustatul, care e un medicament rar, cu interdicții, care se găsește greu în spitale, cu atâtea efecte adversare, să se găsească într-un supliment alimentar. Nu se poate așa ceva, că nu e zahăr pudră sau țelină»”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

”Acum un an, spuneam că, dacă este așa, atunci prima mișcare a Simonei Halep este să dea în judecată firma producătoare și să le ceară multe milioane de dolari, or, ea n-a făcut acest lucru un an de zile. Așa ar fi fost firesc. Ea nici n-a pomenit inițial de acest supliment la TAS. Apoi, când lucrurile s-au complicat, a vorbit despre el. Faptul că vine acum cu această decizie este ușor tardiv și chiar ridicol”, a apreciat CTP.

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană într-un tribunal de stat din New York, în Manhattan. Quantum, cu sediul în Scarborough, Ontario, nu a comentat însă acest aspect. Fondatorul firmei a declarat pentru ziarul canadian The Globe and Mail în octombrie că Halep doar caută un țap ispășitor.