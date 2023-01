Precedentul „afară cu ungurii din țară!”. Cum a fost anulată o amendă primită de FRF pentru scandări xenofobe

Scandalul scandărilor xenofobe de la meciul dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și FC Universitatea Craiova nu este primul de acest fel. În 2019, la un meci al naționalei de fotbal U21 s-a scandat la fel. FRF a fost amendată de CNCD, dar sancțiunea a fost anulată de instanță.

Portalul instanțelor de judecată din România arată că o amendă de 5.000 de lei primită de Federația Română de Fotbal din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pentru scandări xenofobe („afară, afară cu ungurii din țară”) la meciul de fotbal România U21 – Irlanda de Nord U21, jucat în octombrie 2019, a fost anulată definitiv de judecători.

Procesul s-a judecat în primă instanță la Curtea de Apel București și în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În proces, Federația Română de Fotbal a solicitat anularea sancțiunii de 5.000 de lei arătând că „fapta a fost comisă de terțe persoane care au participat, fără vreo afiliere la FRF, la manifestarea sportive”.

„Un grup de persoane participante, alături de alte câteva mii la un meci de fotbal, nu au calitatea de a angaja subscrisa într-un raport contravențional sau penal. Altfel spus, aceștia nu au calitatea de reprezentanți ai subscrisei. De altfel, aceștia nu au nici măcar calitatea de prepuși ai subscrisei. Prin urmare, fapta acestora nu poate fi imputată subscrisei. Raportul pe care reclamanta îl are cu aceștia este exclusiv unul de natură civilă. În schimbul unei contraprestații subscrisa le asigură asistarea la un eveniment sportive”, s-a arătat în apărarea Federației Române de Fotbal din proces.

FRF a mai arătat în procesul de anulare a sancțiunii că a menține amenda înseamnă „a admite că în ipoteza unui eventual incident violent pe parcursul desfășurării meciului reclamantei i s-ar putea angaja răspunderea penală pentru o eventuală faptă de încăierare sau pentru o contravenție de tulburare a liniștii publice”.

„În mod evident, o astfel de răspundere nu poate fi antrenată în sarcina reclamantei. Așadar, chiar dacă fapta a fost comisă în cadrul unui eveniment organizat de reclamantă, răspunderea contravențională este una exclusiv personală, iar calitatea de contravenient aparține exclusiv autorilor faptei tipice”, s-a mai arătat în cererea de chemare în judecată.

De ce a fost anulată sancțiunea

Curtea de Apel București a admis cererea Federației Române de Fotbal și a anulat sancțiunea de 5.000 de lei aplicată Federației Române de Fotbal arătând că „răspunderea contravenţională pentru săvârşirea contravenţiilor constatate şi sancţionate de CNCD revine exclusiv persoanelor fizice care au proferat în mod nemijlocit scandările”.

„Având în vedere caracterul personal al răspunderii civile contravenţionale, curtea reţine că răspunderea juridică pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art 15 din OG 137/2000 poate fi antrenată doar faţă de persoana fizică/juridică care a săvârşit în mod nemijlocit, în condiţiile legii, acţiunea ce reprezintă elementul material al laturii obiective al acestei contravenţii”, se arată în sentința Curții de Apel București, publicată de rejust.ro și menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Meci oprit din cauza scandărilor xenofobe

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe - FCU Craiova din etapa a 23-a din Superliga a fost din cauza scandărilor xenofobe ale spectatorilor. Clubul de fotbal FC U Craiova 1948 a anunţat că se delimitează de comportamentul suporterilor.

„Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal. Clubul nostru nu a organizat deplasarea suporterilor la partida de la Sfântu Gheorghe'', se arată în comunicatul echipei din Bănie.