Cristina Neagu, la înmormântare înainte de meci: tatăl sportivei, cu o poveste fascinantă, a murit

Cristina Neagu (35 de ani) va juca, astăzi, pentru CSM Bucrești, de la ora 17.30, în marele meci cu Gloria Bistrița din Liga Florilor. Din păcate, înaintea acestei întâlniri, cea mai bună handbalistă a României a avut un deces în familie, iar tatăl ei, Constantin Neagu, s-a stins la 68 de ani. Clubul CSM București a confirmat această tragedie printr-o postare pe pagina de Facebook.

„Întregul club CSM București este alături de Cristina Neagu în suferința provocată de pierderea celui care se mândrea mereu cu fiica sa, Săgeata Albastră. Strângem rândurile alături de căpitanul nostru! Condoleanțe, Cristina!“, au scris cei de la CSM București.

Mihai Bendeac, poveste incredibilă cu tatăl Cristinei

Fanatik a amintit, după decesul lui Constantin Neagu, de un episod incredibil care a fost relatat în 2011 de actorul Mihai Bendeac. Acesta a povestit că, mergând cu taxiul spre casă, a aflat, în momentul în care a ajuns la destinație, că șoferul a fost nimeni altul decât tatăl Cristinei! Iată fragmente din relatarea lui Mihai Bendeac despre care Fanatik a scris acum:

*Am fost vineri seara, după mai mult de un an, la un eveniment monden. Lansarea filmului ‘Naşa’. Lăsând la o parte faptul că am vrut să trec cât mai neobservat şi am ajuns în extrema cealalta (prietenii stiu de ce), la plecare am apelat la un taxi.

*Ajuns la destinatie, am închis apelul şi am plătit. Omul mi-a mulţumit şi mi-a spus că mă urmăreste şi-mi urează succes. Mulţumindu-i, l-am privit întâia dată cu adevărat. Un domn în jur de 50 de ani, îmbrăcat simplu, cu o modestie ce rima cu autoturismul destul de îmbătranit şi care-si trăda prin ‘gemetele’ încheieturilor zecile şi sutele de mii de kilometri parcurşi prin gropile Bucureştiului.

*Luându-mi privirea de la el, am observat un ‘braduleţ’ odorizant agăţat de oglinda retrovizoare, “bradulet” pe care era imprimat numele echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea. Încântat, i-am spus: ‘Apreciez că aveţi în maşină însemnele Oltchimului! Sunt mare fan!’. Dau să închid uşa şi-l aud pe taximetrist spunându-mi cu niste ochi ce se transformaseră într-un ocean de mândrie: ‘Da. Îl am de la fata mea’.

*Curios, am întrebat: ‘Dar cine e fata dumneavoastră?’. Mă aşteptam să-mi spună că lucrează ca maseur, ca secretară la club, contabilă sau ceva de genul. Însă răspunsul m-a împietrit: ‘Cristina Neagu…’

*Siderat, i-am întins mâna, zâmbind tâmp, şi am îngâimat un penibil ‘felicitari, vă rog să-i transmiteti toate cele bune şi că sunt fanul ei’. Am închis portiera, taxiul s-a îndepărtat şi eu am ramas pe alee împietrit precum statuia lui A.I.Cuza de la intrarea în parcul cu acelasi nume, fost ‘IOR’.