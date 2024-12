Coincidență stranie. Și portarul Barcelonei din finala Cupei Campionilor cu Steaua a murit

Helmut Duckadam a murit la începutul acestei săptămâni, la 65 de ani, după ce toată viața a fost chinuit de problemele vasculare. Este cel de-al treilea fotbalist din echipa Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 care trece în legendă. Culmea, de la adversara de atunci a românilor, FC Barcelona, tot trei jucători au murit, printre care și portarul spaniolilor, Urruti, cel care s-a luptat de la distanță cu Duckadam la loviturile de departajare.

Din cei 26 de jucători prezenți atunci pe teren, șase au încetat din viață: 3 ai românilor și 3 ai spaniolilor. Din rândul „viteziștilor”, nu mai sunt printre noi Helmut Duckadam, Ilie Bărbulescu, decedat în urmă cu 4 ani după ce a suferit un infarct în somn, și Lucian Bălan, care s-a sinucis în 2015 în urma unei intoxicații voluntare cu medicamente.

De partea cealaltă, Barcelona 1986 a pierdut tot trei jucătorii. Marcos Alonso s-a stins anul trecut, după o luptă grea cu cancerul. Angel Pedraza a încetat din viață în 2011, la doar 49 de ani, tot în urma teribilei maladii. Cei doi foști jucători s-au numărat printre executanții loviturilor de departajare apărate de Duckadam.

Urruti, deedat într-un accident de mașină

Alături de aceștia, și Javier Urruticoechea, celălalt portar al finalei de la Sevilla, a murit pe 24 mai 2001, la 49 de ani, la două luni după ce se revăzuse cu legendarul Duckadam la București, cu prilejul aniversării a 15 ani de la finala de la Sevilla. ”Ne-am luat cu toți în brațe și am petrecut clipe frumoase și ne-am povestit multe lucruri.

El știa de faptul că eu după acel meci de la Sevilla am avut probleme cu umărul și nu am putut să îmi mai continui cariera la un nivel înalt. Însă am rămas șocat când am aflat că la doar două luni după aceea, Urruti a decedat într-un accident de mașină. Nu îmi venea să cred că omul cu care eu mă întâlnisem cu doar două luni înainte nu se mai afla printre noi”, declara Helmut Duckadam în trecut.

Urruti, care a parat la Sevilla loviturile executate de Majearu și Boloni, a decedat într-un accident, după ce mașina în care se afla a lovit o barieră protectoare, fostul portar fiind proiectat prin parbrizul mașinii și murind pe loc.

Steaua - Barcelona 0-0, 2-0 la loviturile de departajare

Steaua (4-4-2): Duckadam - Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu - Majearu, Bălan, Boloni, Balint - Lăcătuș, Pițurcă. Au mai jucat: Anghel Iordănescu, Radu II.

Barcelona (4-4-2): Urruti - Gerardo, Migueli, Alexanko, Julio Alberto - Pedraza, Schuster, Munoz, Marcos - Carrasco, Archibald. Au mai jucat: Moratalla, Pichi Alonso.