Vinul Duckadam, pus pe masă la pomenirea făcută de fiica lui în America

Legendarul portar al Stelei, Helmut Duckadam, decedat la vârsta de 65 de ani, la Spitalul Militar din Capitală, a lăsat în urma sa o familie îndurerată. El a fost căsătorit cu Ildiko vreme de 27 de ani, dar au divorțat pentru că nu a putut să se obișnuiască în Statele Unite ale Amercii.

Din acest mariaj, marele portar are doi copii, Brigitte și Robert. Câțiva ani mai târziu, Duckadam s-a căsătorit cu Alexandra, cu 20 de ani mai tânără ca el, iar din rodul iubirii lor a venit pe lume Julianne.

Brigitte Duckadam, fiica din primul mariaj al lui Helmut Duckadam, este căsătorită şi are un băieţel. Fata cea mare a „eroului de la Sevilla” locuiește în Statele Unite ale Americii alături de familia ei. Lucrează ca asistentă medicală.

Stabilită peste Ocean, Brigitte n-a putut ajunge în timp util în România, pentru a-și lua rămas bun de la părintele său. În amintirea tatălui, care a ales să fie incinerat, a aprins o candelă și a alăturat o sticlă cu numele Duckadam. Imaginea respectivă a fost postat de Brigitte pe story-ul de la Facebook.

Este cunoscut faptul că Helmut a acceptat să facă reclamă anumitor soiuri de vin și a unui sortiment de țuică.

Brigitte a trecut greu peste divorț

Fiica cea mare a portarului de la Steaua a trecut foarte greu peste divorțul părinților săi și că a fost în depresie, iar o perioadă a refuzat să vorbească cu tatăl său.

„Nu mi-am imaginat vreodată că ei se vor despărţi. Pentru mine, şocul despărţirii lor a fost imens. Aproape imposibil de descris. Am căzut într-o depresie şi am refuzat să vorbesc cu tata o perioadă. Mi-a fost teribil de greu să accept ideea separării lor. Cu timpul, am început să înţeleg mai bine că viaţa este compusă şi din momente mai puţin plăcute”, a povestit Brigitte.

Soția lui Helmut a fost acceptată cu greu

Brigitte Duckadam a spus că a acceptat-o foarte greu pe Alexandra, actuala soție a legendarului portar, pentru că era apropiată de vârsta ei. A început să se înțeleagă bine cu Alexandra când a văzut că tatăl lui este fericit.

„La început, m-am acomodat greu cu ideea, deoarece vârsta ei era foarte apropiată de a mea şi a fratelui meu. Dar, după ce am văzut că tata e fericit alături de ea, între noi a început să fie o relaţie din ce în ce mai bună. Julianne, fiica lor, sora mea vitregă, este o bomboană de copil şi nu am cum să nu o iubesc”, afirma Brigitte pentru Libertatea.