Solicitarea cu care Nicolae Ceaușescu i-a dat pe spate pe Duckadam și pe colegii lui de la Steaua

Victoria din finala Cupei Campionilor l-a impresionat până la un punct și pe Ceaușescu, iar fotbaliștii Stelei au fost invitați in clădirea Consiliului de Stat, unde li s-a oferit Ordinul Meritul Sportiv.

„A fost un protocol foarte strict când ne-am dus la întâlnirea cu președintele. Când primeam medalia trebuia să o luăm cu mâna stângă pentru a putea să salutăm cu dreapta. Și după ce eram felicitați trebuia să spunem: «Servesc Patria!». După aceea mergeam vreo 10 metri sa ciocnim paharul cu șampanie, iar acolo spuneam: «Să trăiți, tovarășe comandant suprem!» Eu am uitat a doua parte și când am ajuns în fata lui Nicolae Ceaușescu am spus: «Sănătate!» M-am fâstâcit de la emoții", a povestit amuzat, peste timp, Helmut Duckadam.

I-a certat că n-au câștigat în 90 de minute

Emeric Ienei, cel mai titrat antrenor al roş-albaştrilor, a povestit într-un interviu în ziarul Adevărul ce i-a transmis Nicolae Ceauşescu la revenirea în ţară:

„«Tovarăşe Ienei, felicitări, şi la anul să cîştigaţi campionatul României, Cupa României şi Cupa Campionilor». Eu i-am zis: «O să încercăm». Zice: «Dar am să-ţi fac o observaţie»". «Spuneţi-mi, vă rog». «De ce a trebuit să-i bateţi în 120 de minute şi nu i-aţi bătut în 90 de minute, că era mai economic»".

Dictatorul Nicolae Ceaușescu se referea la faptul că a trebuit să prelungească programul la TV, pentru a fi transmise prelungirile și penalty-urile de departajare. Iar asta însemna consum mai mare de curent electric.

O altă legendă este că Nicu Ceaușescu, fiul cel mare al dictatorului, l-ar fi împușcat din greșeală pe Helmut, negată mereu de Duckadam, care suferea, de fapt, de un anevrism care l-a făcut să renunțe la fotbal la vârsta de 27 de ani.