Christoph Daum, discurs tulburător despre lupta cu cancerul. Cel mai frumos cadou pe care l-a primit

Christoph Daum, fostul selecționer al României din urmă cu 6 ani, vorbește despre lupta pe care o duce cu cancerul. Antrenorul care nu a mai pregătit nicio echipă după aventura de pe banca ”tricolorilor”, a fost diagnosticat în octombrie 2022 cu teribila maladie, la plămâni.

În ultimul an, sigurul selecționer străin din istoria naționalei României a urmat mai multe tratamente prin care speră să învingă cancerul. Christoph Daum a povestit în presa germană cum decurge viața sa. „Având în vedere toate circumstanţele şi terapiile, sunt destul de bine. Am avut deja 22 de şedinţe de chimioterapie, uneori cu efecte secundare mai mult sau mai puţin intense. Per total, totul merge destul de bine.

Pe lângă această ofensivă oncologică, încerc să-mi fac partea mea şi mi-am schimbat dieta. Meditez, încerc tehnici de respiraţie complet diferite şi alerg foarte des. Am nevoie de fitness. Dar, observ că uneori corpul meu îmi semnalează că am fost deconectat.

Sunt ca milioane de alţi oameni cu cancer. Când auziţi diagnosticul, iniţial sună ca o sentinţă la moarte. Dar apoi te aperi de asta. Şi exact asta fac acum. Cel mai mare cadou al meu dintre toate a fost să-mi petrec cea de-a 70-a aniversare alături de familia mea”, a spus Christoph Daum, în cadrul unui interviu acordat pentru presa germană.

În luna martie, germanul a fost prezent în România, la invitația FRF, și a urmărit pe Arena Națională meciul pe care „tricolorii” l-au jucat în compania Belarusului în preliminariile Euro 2024. Două luni mai târziu, tehnicianul a fost internat și operat într-un spital din New York.

10 meciuri pe banca tehnică a României

Christoph Daum a antrenat echipa națională a României în perioada iulie 2016 - septembrie 2017, timp în care a disputat 10 meciuri (3 victorii, 3 remizeși 4 înfrângeri). Pe parcursul carierei, neamțul a mai antrenat pe Bursaspor, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, FC Koln, Austria Viena, Beșiktaș, Bayern Leverkusen și VfB Stuttgart. A cucerit campionatul din Germania în 1992 cu ultima formație, iar în Turcia a luat titlul cu Beșiktaș (1995) și Fenerbahce (2004 și 2005).