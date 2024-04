Ce vor mânca sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris: meniul lor, prezentat la Ambasada Franţei din Bucureşti

O parte din meniul care va fi servit sportivilor din Satul Olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris a fost prezentat, marţi, la Ambasada Franţei din Bucureşti, în cadrul unui eveniment de promovare a gastronomiei franceze.

"Un subiect pe care aş vrea să-l abordez astăzi se referă la operaţiunea 'Gout de France', o campanie de promovare a gastronomiei franceze, pe care am dorit să o plasăm anul acesta sub semnul Jocurilor Olimpice. Ţară organizatoare a Jocurilor Olimpice, Franţa se pregăteşte să primească întreaga lume la masa sa. Timp de 90 de zile, Paris-2024 va avea misiunea de a servi peste 13 milioane de mese în peste 40 de locaţii. De la mic dejun la cină, de la sandvişuri la bufete de recepţie, Paris-2024 va trebui să răspundă nevoilor sportivilor, voluntarilor, spectatorilor, reprezentanţilor mass-media, care vor dori să mănânce bine. Va fi cea mai mare operaţiune de catering pentru evenimente din lume. Pentru Paris-2024, este o imensă provocare operaţională. Şi pentru Franţa este oportunitatea de a arăta că mâncarea poate fi creativă şi durabilă şi că gastronomia ne poate ajuta să facem faţă provocărilor majore legate de climă şi mediu. Franţa beneficiază de un ecosistem alimentar bogat şi angajat: fermieri, bucătari, artizani, specialişti în catering, nutriţionişti sau asociaţii s-au implicat cu toţii în atingerea acestui obiectiv. În total, au fost implicate 120 de organizaţii şi 200 de sportivi. Rezultatul este o alimentaţie bazată mai mult pe alimente vegetale, mai locală, mai responsabilă, dar la fel de delicioasă, care ajută tranziţia alimentară. O multitudine de produse proaspete, de la producători locali, cu scopul de a reduce emisiile de carbon. 30% produse sunt bio sau în conversie", a declarat ambasadorul Franţei la Bucureşti, Nicolas Warnery.

Preparate inspirate din meniurile care vor fi servite în Satul Olimpic pentru sportivi au fost pregătite de bucătarul şef de la reşedinţă, Cristian Cîrnu, care a afirmat că meniul sportivilor a fost atent ales de o echipă de specialişti.

"Am făcut astăzi un meniu inspirat din preparatele care vor fi în Satul Olimpic în această vară. Sunt preparate cu multă culoare, fibră şi tot ce are nevoie un sportiv pentru a participa la Jocurile Olimpice. Meniul este gândit de medici şi nutriţionişti, bucătari, împreună cu sportivi francezi care şi-au dat şi ei acordul. Este un meniu foarte sănătos, hrănitor şi totodată aduce şi savoarea Franţei, bine cunoscută. Avem brânză Brie, baghetă franţuzească, totul va aduce un echilibru nutriţional necesar sportivilor", a afirmat chef Cristian Cîrnu.

Medicul nutriţionist Mihaela Bilic a adus în atenţie echilibrul existent în bucătăria franceză, deşi nu există restricţii pentru anumite alimente care lipsesc în alte gastronomii.

"Este cunoscut faptul că Franţa a găsit aceste echilibru. Există şi un paradox francez, care permite consumul de unt, pâine sau vin şi totuşi au cea mai mică rată de obezitate şi cele mai puţine probleme cardiovasculare. Deci este clar că francezii au găsit secretul cum să mănânci puţin din toate, ceea ce a făcut din gastronomia franceză un exemplu pentru o alimentaţie echilibrată şi diversificată pe tot globul pământesc. La francezi nu există interdicţii sau asocieri greşite", a afirmat medicul.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a amintit că în perioada în care era sportiv consuma mâncare de calitate şi că din meniu nu lipsea un pahar de vin roşu, primit cu acordul medicilor.

"Tot timpul, la Paris, mâncarea, ca şi băutura, este la rang de artă. În ceea ce priveşte Jocurile Olimpice, acolo sigur vom găsi destui 'chefi' care vor pune la dispoziţia sportivilor români cele mai bune preparate şi cu raportul de calorii care trebuie consumat, ţinând cont că este vară, şi în funcţie de fiecare disciplină sportivă. Eu când eram sportiv consumam în primul rând mâncare de calitate, de asemenea hidratarea este foarte importantă atunci când vorbim de sportul de performanţă. Dar şi un pahar de vin roşu la masa de prânz sau de seară, pentru că ştim că este benefic. Îl aveam în meniu cu acordul medicului, antrenorului, astfel încât să luăm şi din acest produs aportul de nutrienţi şi calorii", a afirmat Covaliu.

Fosta scrimeră Ana-Maria Brânză a afirmat că în perioada activităţii competiţionale nu a făcut rabat în ceea ce priveşte mâncarea, preferând de fiecare dată să muncească mai mult pentru a se menţine în formă.

"Am degustat deja produsele şi pot să spun că va fi o experienţă, cu siguranţă, mai ales că am înţeles că produsele prezentate aici sunt incluse în meniul din Satul Olimpic. Sper să am şi eu ocazia să vizitez Satul Olimpic şi de această dată. Eu nu am fost un sportiv care să ţină tot timpul cont de toate regulile, am avut ocazia să lucrăm şi cu nutriţionist, care pe mine m-a ajutat, atât în viaţa sportivă, cât şi extra, să muncesc mai mult pentru acel croissant, ecler şi aşa mai departe. Nu am avut niciodată probleme cu greutatea. Cu siguranţă sportivilor români le va fi dor de bucatele tradiţionale, dar nu cred e un sportiv care înainte de competiţie să mănânce sarmale, indiferent unde se află el. Dar să ştiţi că cele mai bune sarmale pe care eu le am mâncat vreodată au fost la Jocurile Olimpice din 2008, la Casa României, unde am fost primiţi imediat după competiţie", a declarat Ana-Maria Brânză.

Cea de-a a XXXIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară va avea loc la Paris între 26 iulie şi 11 august.

România a calificat până acum 79 de sportivi la JO de la Paris, la atletism, înot, box, kaiac-canoe, canotaj, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, polo pe apă, tenis de masă, lupte.