Ce scrie presa din Ungaria, după Sepsi - Craiova

Sepsi a trecut la pas de FCU Craiova, cu 4-0, și a prins ultimul loc care duce în play-off-ul Superligii. Presa din Ungaria a alocat spații ample acestei partide, știut fiind faptul că echipa covăsneană este susținută de Guvernul de la Budapesta.

Publicația Nemzeti Sport a scris despre succesul formației din Sfântu Gheorghe, precum și despre toate eforturile derulate de olteni la comisii pentru a obținere o rejucare ce s-a dovedit a fi în zadar. „Craiova regretă că a luptat pentru rejucarea meciului întrerupt pe 29 ianuarie din cauza scandărilor fanilor împotriva Ungariei.

În loc de 3-0 la masa verde, a primit patru goluri joi seară, la Sfântu Gheorghe, iar Sepsi a câștigat meciul mai clar decât s-ar fi așteptat și s-a calificat în play-off. În cel mai important meci al său, Sepsi a jucat cel mai bun fotbal al său”, au scris cei de la Nemzeti Sport, potrivit de digisport.ro.

Partida s-a disputat la o zi după ce Ungaria a sărbătorit Ziua maghiarilor de pretutindeni și s-a jucat după un întreg scandal, plecat de la scandările xenofobe ale suporterilor la meciul din ianuarie.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, radia de fericire la finalul unei partide nebune: ”Sunt fericit de cum am jucat, băieții s-au dăruit și asta s-a văzut. Am mers înainte de meci în vestiar, am vorbit 3-4 minute, apoi le-am pus un clip motivator. A avut rezultat. Echipa a fost fantastică. Băieții merită din plin orice primă. Au prime de obiectiv, iar acum trebuie să le vină banii.

Nu ne predăm în play-off, vrem să câștigăm oricare meci și cred că dacă vom juca așa cum am făcut-o cu Craiova, avem șanse să obținem rezultate mari.

Plus de 200.000 de euro pentru covăsneni

Pe lângă orgoliile celor implicați, covăsnenii și oltenii s-au mai bătut și pentru o miză financiară: vorbim despre 200.000 de euro, diferență între sumele încasate, în sezonul trecut, de echipele de pe locurile 6 și 7. Atunci, FC Argeș, ultima în play-off, a primit 1.960.000 de euro din drepturile TV, în timp ce în conturile Sepsi, locul 7 (sau primul în play-out), a intrat suma de 1.760.000 de euro.