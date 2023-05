Carlo Ancelotti, la al zecelea trofeu cu Real Madrid. Ce spune despre viitorul pe banca „galacticilor”

Real Madrid a învins cu 2-1 pe Osasuna în finala Cupei Spaniei și a bifat primul trofeu în acest sezon. Cum șansele în campionat sunt compromise, rivala Barcelona aflându-se la mare distanță, galacticii au mai sunt în cursa pentru un trofeu: Liga Campionilor.

Carlo Ancelotti, 63 de ani, a câștigat 10 trofee cu Real Madrid; 5 în primul mandat și tot atâtea în actualul. Doar trei antrenori înaintea sa reușiseră să ia Cupa de două ori, Miguel Muñoz (1962, 1970), Luis Molowgny (1974, 1982) și Paco Bru (1934, 1936), Ancelotti bifând dubla în 2013-2014 și 2022-2023.

În total, Ancelotti are 25 de trofee în carieră, cu 10 echipe diferite. Este unicul tehnician care a câștigat titlul în toate cele 5 campionate de top ale Europei.

Chiar dacă în acest sezon nu va câștiga campionatul, viitorul italianului pe banca Realului pare asigurat. „Am spus-o de multe, multe ori, am contract până în 2024”, a declarat Carlo Ancelotti, care a fost competat de Florentino Perez, președinte madrilenilor: „Viitorul lui Ancelotti? Nu am intrat niciodată în speculații, deci nu vreau să vorbesc despre subiect, pentru că nu există. Are contract pentru încă un sezon și suntem mulțumiți cu el”