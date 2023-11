Denis Alibec: „De la prima convocare, am crezut că ne putem califica. Am zis că este şansa unei generaţii”

Atacantul Denis Alibec a declarat la finalul partidei cu Elveţia, câştigată cu 1-0 de echipa naţională de fotbal a României, în preliminariile EURO 2024, că a trăit cel mai frumos moment din viaţa sa când a reuşit să marcheze golul victoriei pe Arena Naţională, cu peste 50.000 de suporteri în tribune.

"Cred că este cel mai frumos moment din viaţa mea, să reuşesc să marchez în faţa 50.000 de români, să ne bucurăm alături de ei. Şi le mulţumim că au fost alături de noi. E visul oricărui tânăr fotbalist să ajungă la un turneu final cu naţionala sa, sunt foarte fericit şi sunt mândru de această echipă", a spus Alibec la Antena 1. El a precizat că se aşteaptă la meciuri dificile la Campionatul European din Germania, precum a fost şi jocul cu Elveţia, de marţi seara.

"Le mulţumim enorm suporterilor, au fost superbi pe toată durata campaniei, îi aşteptăm într-un număr cât mai mare la EURO şi le promitem că vom face o figură frumoasă. Au fost şi momente grele, în special cu Elveţia, are nişte jucători fantastici, pasează excelent, şi aşa vor fi cu siguranţă toate meciurile la EURO. De la început, de la prima convocare, am crezut că ne putem califica. Am zis că este şansa unei generaţii şi că trebuie să facem lucrul ăsta împreună. Suntem o familie, ne bucurăm unul pentru celălalt, luptăm pentru România şi suntem alături unul de celălalt până la capăt. Încerc să fiu prezent în Germania, să joc cât mai bine la echipa de club şi să vin aici pregătit sută la sută să dau totul. Nu mă interesează cu cine picăm, important e să fim noi bine. Sperăm să le dăm românilor motive de bucurie în Germania", a mai spus Alibec.

Naţionala de fotbal a României a câştigat Grupa I a preliminariilor EURO 2024, după ce a învins formaţia Elveţiei cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti. Tricolorii s-au impus prin golul marcat de Denis Alibec (50) şi au terminat grupa neînvinşi, urmând să se afle în urna a doua valorică la tragerea la sorţi din 2 decembrie pentru grupele turneului final din Germania.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.