„Bombele“ fotbalului nostru de lumea a 3-a: Liverpool vrea un român! „Am vorbit cu cineva“

Fotbalul românesc are rezultate slabe, însă oferă, periodic, subiecte tari, cu scenarii fascinante. Cazul convocării lui Andrea Compagno (FCSB) în echipa națională a Italiei a fost ultimul exemplu, în acest sens. Acum, când această „bombă“ s-a fâsâit, ne putem îndrepta atenția spre un alt subiect spectaculos, dar cu șanse infime de realizare.

Invitat, astăzi, la GSP Live, impresarul Florin Manea a dezvăluit că jucătorul său, Radu Drăgușin (21 de ani), e dorit de... Liverpool! Vorbim despre o formație în apărarea căreia evoluează nume precum van Dijk și Konate. Radu Drăgușin, care și-a scos capul în fotbalul mare la Juventus – a adunat 4 meciuri și 231 de minute la prima echipă a torinezilor – evoluează la Genoa, locul 2 în Serie B. Aici, Drăgușin e om de bază: are 32 de meciuri, 3 goluri și 2.834 de minute adunate, în actuala stagiune.

Ce a povestit Florin Manea?

*Radu Drăgușin e foarte curtat. A jucat cele mai multe meciuri, e cel mai folosit jucător. A început să și marcheze. A existat o ofertă de 25 de milioane de euro, din Italia. Și a fost refuzată. Ideal ar fi să mai joace un an în Seria A și să plece în Anglia. I se potrivește campionatul.

*Nu e greu să ajungă la Liverpool. Există interes. Am vorbit cu cineva de acolo. Am vorbit cu scouter. E pe lista lor. Că va fi acum, că va fi peste un an... Mult în Italia nu va sta. Există interes de la o echipe cu bani din Anglia.