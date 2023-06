Bombă la Craiova! Antrenorul Joao Janeiro a plecat deși abia preluase echipa! 18 zile a rezistat sub comanda lui Mititelu

Portughezul Joao Janeiro fusese prezentat oficial la FC U Craiova pe 3 iunie. Lusitanul se înțelesese cu patronul Adrian Mititelu după ce fostul tehnician, Nicolo Napoli, anunțase că nu mai continuă în noul sezon. Însă în Bănie lucrurile nu sunt mereu normale.

FCU Craiova și antrenorul Joao Janeiro, 41 de ani, s-au despărțit după doar 18 zile de ”relație”. Alb-albaștrii susțin că Janeiro e cel care a cerut desfacerea contractului.

„Astăzi, Fotbal Club Universitatea 1948 și Joao Janeiro au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Acest lucru s-a efectuat la solicitarea lui Joao Janeiro, din cauza unor probleme personale intempestive. Sperăm ca, în viitor, Joao să aibă șansa să se întoarcă la Craiova. Chiar dacă colaborarea a fost una scurtă, aceasta a fost extrem de plăcută. Multă baftă, Joao!”, au comunicat oltenii pe Facebook.

Janeiro îl înlocuise la cârma echipei pe Nicolo Napoli, dat afară a 9-a oară de Adrian Mititelu! Se pare că înlocuitorul italianului nu a fost de acord cu o condiție impusă de patronul oltenilor: să accepte să lucreze cu staff-ul actual, din care face parte preparatorul fizic Dan Vasilică, la care Mititelu nu vrea să renunțe sub nicio formă.

Vestea i-a bulversat pe fanii din Bănie. „La acest club este cel mai nenorocit amatorism din istoria fotbalului mondial”, „Tot ce circ avem parte, râsuri”, „Napoli, hai acasă!”, „Scurtă și foarte plăcută mai rar găsești (n.r. - aluzie la comunicatul clubului)”, „Să sperăm că Napoli nu a plecat în concediu”, sunt câteva comentarii postate de suporterii echipei FC U Craiova.

Vorbe goale la începutul colaborării

La începutul acestei luni, Adrian Mititelu și Joao Janeiro se întreceau în cuvinte frumoase. „Sper să avem o colaborare mai lungă. Vreau să consider că de data asta am găsit un antrenor potrivit pentru ceea ce ne dorim. E tânăr și bine pregătit. Cred că se va mula pe proiectul nostru. Are libertate, putere de decizie și un plan bine stabilit. Și sper să aibă și șansă”, spunea finanțatorul FC U Craiova.

De partea cealaltă, Janeiro plusa: „Văd un club bine organizat. Condițiile sunt incredibile. După o analiză amănunțită, cred că e un club bun la care să lucrezi. Sunt foarte mândru că reprezint aceste culori”. Joao Janeiro venise de la Debrecen, din prima ligă maghiară și antrenase echipa numai 6 meciuri!