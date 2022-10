Benzema, după câștigarea Balonului de Aur 2022: Este o onoare, a fost un vis din copilărie să devin Balonul de Aur

Karim Benzema a câștigat Balonul de Aur 2022, la vârsta de 34 de ani. Celebrul atacant francez a avut un sezon excelent în tricoul celor de la Real Madrid, echipă alături de care a cucerit atât campionatul cât și Liga Campionilor.

Francezul a fost emoționat în momentul în care a primit Balonul de Aur chiar de la antrenorul alături de care a scris istorie la Real Madrid, Zinedine Zidane.

"Să văd acest trofeu în fața mea mă face foarte mândru. A fost un vis pe care l-am avut din copilărie și pentru care am depus toată munca. Nu m-am dat bătut niciodată. Mereu am crezut că orice este posibil, iar când nu am mai fost ales în echipa Franței, nu m-am oprit să muncesc din greu.

Sunt foarte mândru de călătoria mea până aici. Nu a fost ușor, a fost greu atât pentru mine, cât și pentru familia mea. Să stau astăzi aici pentru prima dată mă face foarte fericit și voi continua să muncesc", a declarat Benzema, potrivit Digisport.

La finalul discursului, Benzema i-a invitat pe scenă pe mama sa, Wahida Djebbara și pe fiul său, Mohamed.

Benzema, alături de nume "grele" de jucători de la Real Madrid care au câștigat Balonul de Aur

Benzema s-a alăturat unui grup select de jucători de la Real Madrid care au câștigat cel mai râvnit trofeu individual din fotbal. Echipa spaniolă a ajuns la 12 trofee câștigate, dar rămâne pe locul doi, în urma rivalei de la FC Barcelona care are 13 trofee câștigate, dintre care 7 cucerite doar de Lionnel Messi. Din lista de câștigători ai Balonului de Aur care au evoluat la Real Madrid se numără:

Alfredo Di Stefano - 1957, 1959

Raymond Kopa - 1958

Luis Figo - 2000

Ronaldo - 2002

Fabio Cannavaro - 2006

Cristiano Ronaldo - 2013, 2014, 2016, 2017

Luka Modric - 2018

Karim Benzema - 2022