Bătrânii spun lucruri trăsnite. Ion Țiriac și Ilie Năstase fac declarații numai de ei înțelese

Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt printre cei mai mari jucători români de tenis, astfel că declarațiile lor contează în peisajul sportiv din țară. Însă ultimele dintre ele sunt de neînțeles, iar reacțiile, la fel de bulversante.

Ion Țiriac a dat tonul, în urmă cu mai puțin de o lună, susținând că prietenul său a divorțat de Ioana: ”Năstase, așa cum îl vedeți dumneavoastră, a fost una dintre cele mai iubite și cele mai urâte personalități din sportul mondial. Veneau 10.000 de oameni să îl aplaude și 10.000 de oameni să-l fluiere. Dar veneau 20.000. Astăzi e același lucru, e un personaj. Am auzit că a divorțat acum două săptămâni, iar astăzi am citit că este cel mai fericit om de pe planeta asta”, a spus miliardarul de 85 de ani, citat de gsp.ro.

Năstase neagă că s-a despărțit de Ioana

Ilie Năstase a reacționat violent a doua zi, spunând că nu este adevărat și că, dacă ar ști cine a lansat acest zvon l-ar da pe mâna poliției. Problema este că fix prietenul său miliardar a răspândit vestea. „Noi suntem bine, ținta este soția mea și numai ea. Numai în ea dau tot timpul, de ce nu dau în mine, că eu sunt bărbat? Ea e femeie, are familie, ce au cu ea? Nu înțeleg, pe asta nu o înțeleg.

Stăm și vorbim și noi seara și nu înțeleg cine face campania asta de denigrare a ei, că nu înțeleg. Are și ea copil, are nepoțică, are soră, are mamă, se uită și ele la televizor. Aș face plângere la poliție dacă aș ști cine e, că eu cu ea suntem o familie”, a spus Ilie Năstase la antenastars.ro.

Țiriac în spital, veste răspândită de Năstase

În această săptămână, rolurile s-au inversat. Nasty a susținut că Ion Țiriac s-ar afla internat într-un spital din Austria, după ce a acuzat mai multe probleme de sănătate. "A fost răcit și s-a internat. El face asta foarte des, răcește și face o febră și toate astea. A făcut o gripă foarte grea, urâtă și s-a internat, dar astăzi (n.r. vineri) ajunge în București", a spus Ilie Năstase, pentru sport.ro. Culmea, fostul tenismen, ajuns la 78 de ani, a declarat cam în același timp, pentru ProSport: „E internat în spital? Nu ştiam. Acum aflu. O să o întreb pe secretara lui. Ca orice om, când nu se simte bine, s-a dus la doctor. Îi doresc multă sănătate“

Dezvăluirea lui Ilie Năstase a fost desființată de Ion Alexandru Țiriac, care a declarat ieri că tatăl său nu a fost deloc la spital. „Tata e sănătos, se află în București. Muncește. Nu a fost nici măcar la spital, la vreun control de rutină! Doar că ce să facă acum? Nu o să apară el să se justifice la TV. Sunt numai prostii care nu au nicio legătură cu realitatea. Nu știu de unde au apărut și cine le-a lansat”, a spus moștenitorul imperiului Țiriac, citat de sportpesurse.