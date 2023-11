Avem o calificare. Ce facem cu ea? Ce urmează pentru echipa națională până la Euro 2024

După ce își va afla grupa de la Euro 2024, România poate să publice lista meciurilor amicale prin care selecționerul Edward Iordănescu (45 de ani) va face ultimele retușuri înaintea turneului final.

Foarte probabil, vom juca patru partide de verificare, în condițiile în care datele disponibile în calendarul internațional sunt 18-26 martie și 3-11 iunie. Oricum, e clar că naționala va ataca Euro 2024, bazându-se pe nucleul cu care s-a și obținut calificarea. Inclusiv selecționerul Edward Iordănescu a confirmat acest lucru: „Porţile naţionalei rămân deschise, dar nu foarte larg, pentru că deja avem un nucelu“.

Revenind la amicalele pe care le vom juca, mai multe detalii au fost oferite de Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, la Orange Sport. „Sunt negocieri. Destul de avansate, din ce a înţeles, dar n-aș putea spune în ce direcţie. Ce am încercat noi să facem tot timpul, de când sunt eu la FRF, a fost să jucăm partide amicale în țări unde sunt comunităţi mari de români. Măcar o dată pe an. Ai văzut că am jucat în Italia, în Marea Britanie. Comunităţile de români trebuie să beneficieze de aşa ceva“, a explicat Vochin.

2

decembrie e data la care se vor trage la sorți grupele Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Evenimentul va începe de la ora 19.00, ora României.

Euro 2024, urne valorice

*Prima urnă: Germania, Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia

*Urna a doua: Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania, România, Austria

*Urna a treia: Olanda, Scoția, Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația

*Urna a patra: Italia, Serbia, Elveția, cele trei echipe calificate după play-off

Cele trei rute de play-off

Ruta A

*Polonia – Estonia

*Țara Galilor – Finlanda

Ruta B

*Israel - Islanda

*Bosnia - Ucraina

Ruta C

*Georgia – Luxemburg

*Grecia – Kazahstan

Primele meciuri se vor juca pe 21 martie 2024. Învingătoarele se vor întâlni, în finala pentru Euro 2024, pe 26 martie.