Arbitrul agresat de Rublev la Dubai ar fi român. Dialogul halucinant care a dus la descalificarea rusului

Arbitrul de linie înjurat de Andrey Rublev, la turneul de la Dubai, ar fi un român, Răzvan Enescu din Brașov, scrie ProSport. El face parte dintr-o echipă de 4, delegată din România pentru a oficia la competiția din Emiratele Arabe Unite.

Andrey Rublev a a oferit un moment șocant în semifinalele turneului de la Dubai, în timpul meciului cu kazahul Bublik, la scorul de 7-6, 6-7, 5-6. El a început să țipe chiar în fața lui Răzvan Enescu, reproșându-i românului că nu a dictat aut la o minge trimisă la limită de adversarul său. Rusul a fost descalificat după o consultare între arbitra de scaun și supervizorul concursului, chiar dacă Alexander Bublik s-a rugat de aceștia să revină asupra deciziei și să continue partida.

I-a strigat ”nenorocitul dracului”

Kazahul a acces astfel în finala turneului dotat cu premii în valoare totală de 3,11 milioane de dolari, unde îl va înfrunta pe Ugo Humbert (Franța, 18 ATP), cel care a trecut de un alt rus, Daniil Medvedev (4 ATP) cu 7-5, 6-3.

Conform ProSport, la turneul de la Dubai au fost delegați patru arbitri din România. Cel intrat în gura lui Andrey Rublev a fost Răzvan Enescu, iar rusul a pierdut meciul la masa verde după ce a strigat „nenorocitul dracului”, în limba maternă. Românul a raportat incidentul arbitrei de scaun și supervizorului de la Dubai, după ce a înțeles înjurătura jucătorului de tenis. Federația Internațională a întocmit un dicționar de înjurături în 13 limbi, pe care l-a pus la dispoziția arbitrilor.

Organizatorii au mers pe mâna românului

Dialogul dintre Rublev și supervizorul turneului a fost transcris și din el reiese de fapt că decizia organizatorilor a fost luată fără se se urmărească reluările, oficialii de la Dubai mergând pe mâna românului.

Supervizor: Andrey, acesta este un domn care vorbește limba rusă. El a spus...

Rublev: Am vorbit cu el în engleză! Și l-am întrebat cum de nu a putut să nu observe mingea lui trimisă în afara terenului.

Supervizorul către arbitrul de linie: Poți să repeți ce a spus?

Arbitrul de linie: Ați spus "'Nenorocitul dracului!' Cum de nu ai văzut?"

Supervizor: Aceasta este o descalificare. Așa spune el - și știe limba rusă.

Rublev s-a jurat că nu a strigat în rusă

Rublev: Nu am vorbit în rusă cu el!

Supervizor: El susține că da. Și dacă asta ați spus, atunci...

Rublev: Nu am spus asta.

Supervizorul către arbitrul de linie: Poți să repeți asta?

Rublev: Vorbești serios? (în rusă) Vorbești serios acum? Nici măcar nu am vorbit în rusă.

Arbitrul de linie: Dacă nu aș fi auzit, nu aș fi spus nimic.

Supervizor: Nu, nu, nu, haideți să ne calmăm. El vorbește rusă și știe ce ați spus.

Rublev: Dar eu nu am vorbit în rusă.

Supervizor: Nu știu, dar aceasta este o descalificare.

Rublev: Descalificare? Jur că nu...

Supervizorul către arbitrul de linie: A spus cumva "nenorocitul dracului"?

Acuzații că ar fi inventat totul

Rublev: Nu am spus "nenorocit". Cum adică "nenorocit"? Nu am spus așa ceva! Asta e o minciună uriașă! Jur că nu am spus așa ceva.

Supervizor: Va trebui să mă uit la video. Dar aceasta este o descalificare.

Rublev: Cum poți avea încredere...

Supervizor: A vorbit în rusă.

Rublev: Nu se poate așa ceva. Nu! Nu puteți face asta.

După descalificare, Rublev s-a adresat din nou supervizorului cu o cerere de verificare a camerelor: "Poți să verifici mai întâi camerele și apoi să ai încredere în el? El ar putea inventa orice. Poate intenționat". Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Rublev va pierde premiul în bani, punctele și va părăsi și Top 5 ATP începând de luni.