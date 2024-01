Andrei Kanchelskis, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Rusiei, a ieșit la rampă cu o seri de afirmații spactaculoase. Fostul jucător, acum în vârstă dee 54 de ani, spune că Sbornaia a cumpărat meciurile de la Campionatul Mondial pe care l-au organizat în 2018, inclusiv pe cl cu Spania, din ”optimi”.

Rusia a dat o lovitură de imagine, când a găzduit Campionatul Mondial de fotbal din 2018. A încheiat pe locul secund grupa A, după două victorii, 5-0 cu Arabia Saudită și 3-1 cu Egipt, fiind învinsă cu 3-0 de Uruguay. Naționala pregătită de Stanislav Cherchesov a produs surpriza în faza optimilor de finală, eliminând Spania după executarea loviturilor de departajare. Koke și Aspas au ratat din tabăra ibericilor.

„Nu am nimic împotriva lui Cherchesov, dar pentru ce să îl felicit? Că am cumpărat meciurile? Da, toate meciurile au fost cumpărate! Am fost gazde și am făcut același lucru ca la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia.

Înțelegere cu Spania

Spania a jucat inexplicabil de prost. A fost un meci ciudat pentru mine. Adevărul probabil urmează să se afle. V-ați întrebat de ce antrenorul Spaniei a fost demis la câteva zile distanță?

Nu credeți că prezența Regelui Spaniei în tribune a avut o legătură? Credeți-mă, a fost o înțelegere specială. Am jucat fotbal, știu și înțeleg jocul. Spaniolii n-au lovit mingea așa cum ne-au obișnuit”, a spus Andrei Kanchelskis, citat de Sportal.rs.

Andrei Kanchelskis, legendă a fotbalului rus

Andrei Kanchelskis a evoluat pentru Dinamo Kiev și Șahtior înainte să prindă ajungă la Manchester United, unde a marcat de 28 de ori în 123 de meciuri. A mai jucat la Everton, Fiorentina, Rangers, Manchester City, Southampton, Al Hilal și Dinamo Moscova. La nivel de echipă națională, Kanchelskis are 59 de partide pentru URSS și Rusia, în care a punctat de 7 ori.

Cupa Mondială din 2018 a fost câștigată de Franța, după 4-2 în finală contra Croației, în timp ce Belgia a ocupat locul 3, învingând în finala mică Anglia, cu 2-0.