Alice Ardelean, luptătoare de MMA, e inventatoarea unui nou „sport”: sparge ouă cu fesele VIDEO

Alice Ardelean are 30 de ani și este luptătoare de MMA. Românca stabilită în Marea Britanie s-a remarcat atât prin performanțele sportive – e campioană EFC WorldWide și RFX MMA -, dar și prin faptul că are un succes enorm pe OnlyFans, platforma pentru adulți care îi aduce zeci de mii de euro în conturi.

Mai nou, ea a inventat un nou ”sport” cu care își uimește fanii. Videoclipul postat de ea pe Instagram fiind publicat și în Marca, celebrul cotidian spaniol titrând: „O luptătoare de MMA sparge ouă strângându-și fesele”.

Alice Ardelean este campioană EFC WorldWide și RFX MMA și are peste 200.000 de urmăritori pe Instagram. În plus, ea are cont pe platforma OnlyFans, unde postează conținut necenzurat pentru adulți și din care câștigă 10.000 de euro lunar.

Acest lucru îi aduce și neplăceri româncei de 30 de ani. Ea a mărturisit că a fost nevoită să schimbe sala unde se antrena după ce partenerele de antrenament au făcut presiuni să fie dată afară.

„Obișnuiam să mă antrenez la o sală de sport când am început OnlyFans și am continuat să arăt provocator. În realitate, singurul motiv pentru care făceam OnlyFans era acela de a putea plăti pentru echipamentul meu de antrenament, nutriționist și gimnastică în fiecare zi.

Mă gândeam doar la treburile mele, dar ura era acolo. O parte din ură era pe față și femeile din sală se plângeau de mine. A fost jenant. Trebuia să le spun: nu sunt aici să-ți iau omul. E doar munca mea și nu interferez cu treaba ta. Nu e vina mea dacă soțul tău a fost pe OnlyFans-ul meu sau nu”, a declarat Alice Ardelean.