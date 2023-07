Adrian Rădulescu, mândru de David Popovici: Descriere superbă pentru puștiul pe care l-a format

Omul care l-a format pe David Popovici de la vârsta de 9 ani a acordat un amplu interviu în presa internațională cu ocazia Mondialelor de la Fukuoka (Japonia). Vorbim despre antrenorul Adrian Rădulescu, cel care are o relație specială cu înotătorul de la CS Dinamo.

„În jurul lui David s-au schimbat multe lucruri, dar pentru el acesta a fost un an special pentru că a terminat liceul și și-a ales o universitate la Budapesta pentru a-și continua studiile. Scopul e ca el să fie cât mai competitiv, dar și să învețe, să trăiască. N-aș spune că a fost o fire rebelă, a vrut doar să se joace și să se distreze. Pentru a învăța, trebuia să înțeleagă lucrurile, nu să ia indicațiile ca pe niște ordine. Evident că, la început, n-a avut cea mai bună atitudine pentru a se dezvolta ca înotător, dar a fost dispus să asculte. A durat ceva timp să găsim echilibrul între distracție și disciplină, dar am reușit. Mulți oameni exagerează cu David. De exemplu, despre fizicul lui, despre starea lui. Are o constituție bună pentru un înotător, dar o au si alții. Nu e o reîncarnare a lui Adonis sau Apollo, nu asta e realitatea. Tehnica e întotdeauna mai importantă decât fizicul. David e un băiat sensibil, umil, calm. Pot să spun că omul David Popovici e mai bun ca înotătorul David Popovici“, a explicat Adrian Rădulescu.