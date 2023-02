Adrian Mutu, înjurat ca la ușa cortului de suporteri. Revolta antrenorului rapidist

Rapid s-a împiedicat în fața ultimei clasate, CS Mioveni (0-0), și s-a îndepărtat de obiectivul de câștigare a campionatului. Pe lângă semieșecul contra formației argeșene, antrenorul Adrian Mutu a mai trăit o dezamăgire.

Crescut la rivala FC Argeș, Adrian Mutu a avut parte de o primire ostilă din partea suporterilor lui CS Mioveni, declarând că aceștia l-au înjurat în timpul meciului.

„Noi avem un public care nu e precum cel de aici, de exemplu. Ați văzut ce e în Giulești. În deplasare, toată lumea te înjură. Inclusiv pe mine. Suntem la 5 kilometri de locul în care m-am născut. Asta e educația unor oameni... Probabil că aici am fost înjurat mai mult decât pe orice alt stadion. Asta nu face onoare Mioveniului”, a declarat Adrian Mutu la conferința de presă, conform gsp.ro.

Antrenorul rapidist a fost dezamăgit și de rezultat, și de prestația arbitrului Feșnic: „A fost un meci pe care l-am dominat în mare parte. Era și normal pentru că diferența în clasament e mare. În prima repriză am intrat pe vârfuri, dar în partea a doua ne-am revenit. Pe faza defensivă nu am ce să le reproșez jucătorilor. Dar mi-aș fi dorit să fie mai inspirați pe faza de atac. Am avut multe ocazii. Am avut și ghinion.

Cu tunurile pe arbitru

A fost nemeritată repetarea penalty-ului. Dacă am repeta fiecare penalty pentru că un jucător a intrat jumătate de metru... Erau unu de la noi și cinci de la ei... Am fost penalizați drastic de arbitru. Nu doar în ceea ce privește repetarea penalty-ului, ci și pentru că nu s-a acordat un penalty la un fault asupra lui Ioniță. Nu a fost cea mai bună seară a lui Feșnic.

De fiecare dată când primeam penalty, lumea țipa la televizor și spunea că Rapid e avantajată. Acum a fost fost dezavantajată clar. Poate că asta le va închide gura tuturor și nu se va mai spune că suntem ajutați”, a adăugat antrenorul Rapidului.