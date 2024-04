Adrian Mititelu Jr, internat de urgență după o supradoză de antidepresive. „Nu e suicid”, asigură tatăl său

Haosul de la FU Craiova, echipă ajunsă pe ultimul loc în clasament și unde certurile sunt la ordinea zilei, a făcut victime. Adrian Mititelu Jr. (26 de ani) este internat la Spitalul de Urgență Floreasca, din București. Conform tatălui lui, de vină ar fi o supradoză de pastile antidepresive.

Familia Mititelu are probleme mari mari decât situația lui FCU Craiova, echipă ajunsă la coada clasamentului în Superliga. Juniorul a ajuns duminică noapte la spital, internat de urgență, informează iamsport. Tatăl acestuia a venit cu o primă variantă.

„Era foarte supărat în ultima perioadă. Lua pastile antidepresive. A luat cu una mai mult decât ar fi trebuit și din această cauză e la spital. N-a fost vorba în niciun moment de suicid”, a spus Adrian Mititelu senior, potrivit sursei citate.

Reprezentanții spitalului confirmă

Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Floreasca, a confirmat informația: „Da, pacientul Adrian Gigi Mititelu este la noi în spital. Nu vă pot da mai multe amănunte despre starea sa, dar confirm că este internat la spitalul Floreasca". Potrivit unor informații, Mititelu Jr. ar fi în afara oricărui pericol în acest moment.

Haosul de la FU Craiova, echipă ajunsă pe ultimul loc în clasament, l-a adus pe fiul patronului într-o stare deplorabilă. El a apelat la antidepresive după ce a ieșit public și l-a criticat pe Adrian Mititelu senior, spunând că acesta trebuie să plece de la club.

Contre dure cu tatăl său

”Este rezultatul unui management foarte slab! Toți cei de la această echipă... Absolut toată lumea, de la acționari până la ultimul om de pe banca de rezerve, trebuie să plece de la echipa asta! E singura șansă ca această echipă să scape de la retrogradare! E singura șansă! Trebuie să spunem adevărul. Primii care trebuie să-și dea demisia suntem noi. Așa ceva nu s-a mai pomenit! Este o lipsă totală de profesionalism! De aia suntem pe locul 14, la un pas să fim pe locul 15. Am pierdut cu Voluntari... Ăsta e adevărul, vă spun eu”, a declarat Adrian Mititelu Jr.

Acesta a fost contrat dur de tatăl său: „Adiță e un copil teribilist care contestă anumiți jucători care joacă. El are alte opinii. Să plecăm cu toții? El oricum a plecat mai de mult, vine pe aici o dată la 7-8 săptămâni. Să facă și el 5% din cât am făcut eu în viață, apoi să vorbească. E ușor să stai pe la București și să-ți dai cu părerea. Am făcut-o din ambiție și orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12 ce să faci?”.

FCU Craiova ocupă ultima poziție în Superligă, cu 18 puncte, la egalitate cu FC Botoșani. Oltenii au remizat sâmbătă, pe teren propriu, 1-1 contra lui Dinamo, iar marți are un nou meci de foc, cu FC Voluntari.