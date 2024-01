Adio, Rapid, bun venit, Atletico! Moldovan pleacă azi să bifeze transferul pe care-l credea o glumă

Arcadie Zaporojanu, impresarul lui Horațiu Moldovan, a confirmat că transferul portarului rapidist la Atletico Madrid este pus la punct. Conform acestuia, titularul naționalei pleacă azi în Spania pentru a efectua vizita medicală și a semna contractul cu formația condusă de Diego Simeone.

Moldovan a apărat pentru ultima dată poarta Rapidului, în victoria magnifică de aseară cu FCU Craiova, 4-3. Apoi și-a luat la revedere de la colegii săi, urmând ca azi să plece spre Madrid, la noua sa formație. Transferul nu a fost o problemă pentru Atletico, care va plăti o sumă modică pentru o echipă de top din fotbalul european: numai 800.000 de euro, echivalentul clauzei de reziliere.

Mutarea lui Horațiu Moldovan la Atletico a fost confirmată de impresarul jucătorului, Arcadie Zaporojanu. Acesta a dezvăluit că fotbalistul de 25 de ani pleacă azi în Spania și, după ce va efectua vizita medicală, va semna un acord pe 4 ani și jumătate sau 5 ani și jumătate cu gruparea madrilenă: "S-au pus la punct detaliile cu Moldovan. Mâine (n.r. azi) se va pleca la Madrid pentru o vizită medicală, după ce Rapid va lua act de notificarea venită de la Atletico. Sunt două variante, 4 ani jumate sau 5 ani jumate, salariu va crește din an în an, de la 800.000 de euro în sus.

Dacă nu era Atletico, ar fi refuzat transferul

Au mai avut loc discuții acum 2-3 zile, dar nu prea credeam în varianta asta. Oblak e titular de drept, iar croatul care a fost cumpărat acum 3 ani nu prea a prins, mă refer la Grbic. În sezonul actual nu a prins loc între buturi. O echipă de talia asta, care evoluează în 3 competiții, are nevoie de portar.

Am primit câteva întrebări. O să rămână la națională, o să se lupte să fie titular. Indiferent că va juca în Cupa Regelui, în campionat, în cupele europene. Să sperăm că va fi un transfer de succes. Dacă era cazul unei alte echipe, Celtic sau alta, era varianta să nu rămână Rapid fără portar acum, să plece în vară, dar în cazul lui Atletico nu s-a pus problema, ei erau în căutare, chiar dacă e o soluție de ultim moment", a spus agentul, pentru gsp.ro.

Și jucătorul a recunoscut că a fost surprins de interesul madrilenilor, pe care-l credea o glumă. ”La început, sincer să vă spun, nu prea am crezut. După aceea, când am văzut că avansează lucrurile, am spus că e șansa vieții mele. Credeți că Atletico Madrid e de refuzat vreodată? Colegii mei nu au înțeles prea multe, nici eu, dar m-au felicitat. Voi merge să văd ce se întâmplă, voi munci și când îmi va veni șansa, sper să demonstrez că am valoare”, a declarat Moldovan după partida de aseară cu FCU Craiova.

Șanse mici să joace în fața lui Oblak

Transferul este extrem de spectaculos, având în vedere numele formației care îl va cumpăra pe portarul giuleștean. Problema este că, cel puțin până în vară, când începe Euro 2024, românul nu va avea ocazia de a juca. Jan Oblak - chiar dacă a evoluat dezastruos în derbyul cu Real, 4-2 în Cupa Regelui - e titular de drept la echipa lui Simeone și e greu de crezut că lucrurile se vor schimba. Acest lucru este un inconvenient pentru român, care ar urma să ajungă la turneul final cu naționala fără meciuri în picioare.

Situația s-ar putea schimba din vară, când slovenul ar putea pleca în Arabia Saudită, ceea ce i-ar deschide o oportunitate imensă românului, aceea de a deveni titular la una din cele mai bune echipe din Europa. De partea cealaltă, Rapid nu poate face nimic, chiar dacă nu ar fi dorit să-și vândă portarul, iar acum caută cu disperare un înlocuitor.

Horațiu Moldovan va deveni al 4-lea român din istoria lui Atletico Madrid. Primul a fost regretatul Daniel Prodan, apoi au urmat Cătălin Munteanu și Cosmin Contra.