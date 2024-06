Adevăratul al 12-lea jucător al României la Euro 2024: povestea fanului admirat de o lume întreagă EXCLUSIV

România a spulberat Ucraina atât pe teren, cât și în tribunele „Munich Football Arena“. Tricolorii au fost perfecți pe teren, iar fanii români au stârnit admirația spectatorilor neutri prin energia transmisă echipei.

Imediat după partida de luni s-a vorbit despre „Al 12-lea jucător“ al naționalei, aluzie la aportul publicului la acest 3-0 istoric. Dintre toți românii admirabili care au susținut naționala, unul s-a remarcat în mod special. Vorbim despre Cezar Micheten, surprins în timpul meciului, când plângea de bucurie. Această imagine a făcut înconjurul lumii, reflectând cel mai bine cum tricolorii au fost purtați de suporteri spre o victorie de care ne vom aminti mulți ani de acum încolo.

„Adevărul“ l-a găsit pe Cezar Micheten și vă oferă povestea sa emoționantă. În vârsta de 38 de ani, Cezar, deja o vedetă după ce fotografia sa a apărut în BBC, The Sun, Daily Mail sau Bild, s-a chinuit mult, ca să ajungă în tribunele „Munich Football Arena“. Originar din Constanța, el lucrează ca agent maritim de 16 ani. Prima lui provocare a fost să găsească bilete pentru România – Ucraina. O „misiune imposibilă“ inițial care, ulterior, a devenit posibilă datorită unui efort financiar foarte mare.

„Am plecat cu cinci amici cu mașina special pentru acest meci al echipei României. Am luat cazare în Munchen două nopți. A fost extrem de greu să găsesc bilet pentru România - Ucraina. Am aplicat de acum câteva luni de pe patru conturi pe site-ul oficial UEFA pentru a cumpăra bilete. Dar n-am fost selectat, după care am cumpărat de pe un alt site biletele. Care au fost oficial 30 euro și vândute către noi cu 220 euro bucata. Adică, de aproape opt ori mai scumpe decât prețul oficial”, ne-a povestit Cezar Micheten.

Visează la un tricou semnat de tricolori

Întrebat despre momentul special, cel în care a fost fotografiat plângând de bucurie, Cezar ne-a explicat că aproape că nici n-a realizat că îi curg lacrimile, fiind pătruns de atmosfera de pe stadion.

„N-am realizat și nici acum nu realizez, probabil, ce a însemnat acel moment cu adevărat. O să rămână o amintire pentru mine. Cu toate că lumea mi-a spus că 100% voi rămâne la celelalte meciuri ale României și că Federația Română de Fotbal mă va ajuta în acest sens, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Sper, totuși, să primesc un tricou cu semnăturile jucătorilor echipei naționale”, a continuat constănțeanul de 38 de ani.

A crescut cu Generația de Aur

Cezar Micheten trăiește meciurile României la intensitate maximă, de când s-a îndrăgostit de fotbal.

„Echipa națională pentru mine înseamnă totul! Am trăit cu Generația de Aur, am plâns când eram copil în 1994, după care, înainte de fiecare meci, am sperat că va veni și ziua unei noi victorii memorabile. Și uite că a venit după atâția ani! Mi-am dorit enorm să pot merge la un meci și mi-am împlinit visul. Băieții au un grup unit. 80% din ei sunt copii crescuți de domnul Hagi”, ne-a spus deja celebrul suporter al tricolorilor.

Până să ajungă în marile publicații ale lumii, cu lacrimile sale de bucurie din timpul meciului România – Ucraina, Cezar Micheten s-a confruntat cu destule provocări în viața personală. Inclusiv un accident rutier, când un șofer beat și fără permis a intrat în mașina lui. Cezar nu s-a dat bătut însă niciodată și s-a ridicat de fiecare dată mai puternic.

„Trebuie să privim mereu înainte, trebuie să ne gândim că, la un moment dat, va fi bine. Dumnezeu e acolo și are grijă de noi. Și, vedeți dumneavoastră, prin orice am trecut m-am gândit mereu că alții au probleme mult mai mari și mai grave. Cu credința în Dumnezeu poți trece peste tot”, ne-a mărturisit Cezar Micheten.

Suporterul înfocat al României a avut și un mesaj pentru tricolori înaintea meciului atât de important cu Belgia de sâmbătă, de la Koln: „Să intre pe teren, așa cum au intrat și la meciul cu Ucraina. Sunt cei mai buni și împreună, cu siguranță, vor scrie istorie”.

61.591

de oameni au asistat la meciul România – Ucraina de la Munchen. Potrivit estimărilor, cam 30.000 dintre cei aflați pe stadion au fost români.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)