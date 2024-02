Accidentul lui Kelvin Kiptum, descris de martori: detaliul descoperit după examinarea cadavrului FOTO

Kelvin Kiptum (24 de ani), deținătorul recordului mondial în proba de maraton, s-a prăpădit, în noaptea de duminică spre luni, după un accident de mașină în Kenya. Știrea a făcut înconjurul lumii, deși în România a fost relatată, cu foarte mici excepții, cu mare întârziere și fără să primească atenția cuvenită! Ceea ce e o tragedie mediatică în sine!

Revenind la cazul decesului lui Kelvin Kiptum, marile agenții internaționale oferă amănunte pe bandă despre acest subiect îngrozitor. Au fost intervievați martorii oculari, primii care au sosit la locul accidentului care s-a petrecut în jurul orei 23.00, ora locală în Kenya.

Cei care au încercat să-l salveze ke Kelvin Kiptum, dar și pe antrenorul său, Gervais Hakizimana (Rwanda, 36 de ani), au povestit că, din păcate, șansele celor doi au fost ca și inexistente. Kiptum murise instant, în urma impactului care i-a distrus mașina, după cum Adevărul a arătat aici. Iar antrenorul Gervais Hakizimana, deși respira când oamenii au ajuns la el, s-a stins și el, în foarte scurt timp. De asemenea, martorii oculari au dezmințit zvonul potrivit căruia pasagerii din mașină nu purtau centura de siguranță.

„Am încercat să-l salvăm pe antrenor, dar a murit și el, la scurt timp după ce am ajuns la el. Kiptum era sub mașină și avea centura de siguranță ruptă. El murise deja, când am ajuns la mașină“, au povestit oamenii pentru presa din Kenya.