A murit Constantin Anghelache, fostul președinte-securist al lui Dinamo

Lumea fotbalului este din nou în doliu, după ce Constantin Anghelache, fostul președinte al cluburilor Dinamo și Rapid, a murit în noaptea de joi spre vineri, la vârsta de 78 de ani.

Omul de fotbal a fost conducător al formației alb-roșii în anii 1985-1990, iar după Revoluție a fost adus de Mircea Lucescu la Rapid, pe vremea când reputatul tehnician a pregătit echipa din Giulești. În 2013, Constantin Anghelache a revenit la Dinamo la cererea lui Ionuț Negoiță. A condus Dinamo timp de doi ani, când cei doi au decis să pună punct colaborării.

Constantin Anghelache, cel mai bun prieten al actualului selecționer Mircea Lucescu, a fost șef al Compartimentului Aport Valutar Special (AVS) al Securității lui Ceaușescu. Potrivit datelor aflate la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, colonelul Constantin Anghelache a fost ultimul comandant al UM 0107/AVS, unitate ce avea ca unic scop producerea de fonduri pentru Securitate prin controlul exercitat asupra firmelor de export din țară.

Constantin Anghelache se considera un patriot

Între 1977 și 1983, Constantin Anghelache, alias „Eftimie Gelu", a fost delegat la Londra, sub acoperirea de secretar II al Ministerului Român de Externe. „Eu n-am lucrat pentru Securitate niciodată. Eu am lucrat în serviciul de informații străine externe, fiind recrutat pentru că probabil nu eram un prost. Am fost un patriot care a făcut doar bine pentru țara lui. Eu habar nu am ce făcea Securitatea”, spunea în urmă cu mai mulți ani Anghelache, pentru gsp.ro.

„Condoleanțe familie şi Dumnezeu să-l ierte! N-am mai vorbit de ceva vreme cu dânsul. Era un om foarte activ, citea mult. Este persoana alături de care am început reconstrucţia lui Dinamo. Ştiu că au apărut informaţii că ar fi fost unchiul meu şi al fratelui mau, dar nu am avut vreo legătură de rudenie. L-am întâlnit pe nea Costică direct în fotbal, la Poli Iaşi”, a declarat Ionuț Negoiță pentru sportpesurse.ro.

„Clubul CSO Tricolorul Breaza își exprimă regretul pentru trecerea in neființă a fostului conducător al grupării brezene din perioada 2001-2010, Constantin Anghelache. Sub conducerea lui Constantin Anghelache echipa de fotbal a reușit doua mari performanțe, în anul 2001 a reușit promovarea in Liga a 3-a, iar în anul 2009 a promovat în Liga a 2 a. Condoleanțe familiei și apropiaților!”, a transmis CSO Tricolorul Breaza pe contul oficial de Facebook.