 A murit antrenorul Radu Gheorghe, promotor al boxului în Târgoviște | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

A murit antrenorul Radu Gheorghe, promotor al boxului în Târgoviște

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Sportul cu mănuși din țara noastră este în doliu. Fost pugilist, apoi antrenor de box, Radu Gheorghe a murit la 81 de ani.

Radu Gheorghe, în ipostaza antrenorului de box care-și învață elevii cum să lovească
Radu Gheorghe, în ipostaza antrenorului de box care-și învață elevii cum să lovească Foto: Arhivă personală Radu Gheorghe

Născut in Caracal, acesta a practicat pugilismul în orașul din Oltenia. După ce a abandonat activitatea competițională, a devenit antrenor. Iar în 1997, a pus bazele secției de box de la CS Târgoviște.

În decursul carierei sale de antrenor, Radu Gheorghe a mai activat la Plopeni. De asemenea, a revenit la Caracal, orașul său natal, fiind încadrat la Clubul Sportiv Școlar. „Alături de celălalt antrenor, reușește printr-o concurență loială să renască interesul și dragostea copiilor și juniorilor pentru box. Ideile lui cu privire la viitorul nobilei arte pe melagurile caracalene sunt interesante și pot fi transformate în fapte”, scria Gigi Donciu în „Jurnalul de Caracal”. 

image
Foto: Arhivă personală Radu Gheorghe

Nepoată a maestrului, Cristina Iordache a ținut să menționeze „că, pe lângă un antrenor incredibil, a fost și un tată, și un bunic minunat. Sunt sigură că, acolo unde este, este mândru de tot ceea ce a lăsat in urma sa”.

Venerabilul antrenor a fost înmormântat astăzi, la Cimitirul Suseni.

Clubul Sportiv Târgoviște a postat un mesaj în care și-a exprimat regretul profund pentru „dispariția lui Gheorghe Radu, fost pugilist și antrenor al Clubului Sportiv Târgoviște, o legendă a boxului dâmbovițean. Prin pasiunea, devotamentul și profesionalismul său, maestrul Gheorghe Radu a lăsat în urma sa o amprentă de neșters în istoria boxului târgoviștean și în sufletele celor care l-au cunoscut. (...) Clubul Sportiv Târgoviște transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Radu Gheorghe, în vremea în care urca în ring
Radu Gheorghe, în vremea în care urca în ring Foto: Arhivă personală Radu Gheorghe

Cei care l-au cunoscut au transmis condoleanțe familiei îndoliate. „Un Om deosebit. Și un profesionist dedicat! Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște! Condoleanțe”, a scris Laur Popescu. „Dumnezeu să-l odihnească în pace! Respect Maestre Radu!”, a postat Nelu Vonhala.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
gandul.ro
image
România are o nouă piață de desfacere: pregătește exporturi de carne de oaie și vită în Tunisia
mediafax.ro
image
Dan Șucu, investiție unică în România după modelul Barcelonei! Capitolul la care Rapidul joacă deja în Champions League
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Ai putea avea o mică avere în casă fără să știi. Obiectul vechi care a ajuns să coste zeci de mii de dolari
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab
observatornews.ro
image
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care primesc pensia pe card. „Banii, transferați”. Când ajung pe card
newsweek.ro
image
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
prosport.ro
image
Dragoș Dolănescu, despre pensia din Costa Rica. Ce meserie are acum și cât estimează că va primi, comparativ cu România
playtech.ro
image
Fotbalistul uriaș din Italia care anunță plecarea lui Chivu de la Inter: „Nu merită persoane autentice loiale”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Și-a anunțat candidatura, iar francezii sunt gata să-l voteze drept înlocuitor al lui Macron
digisport.ro
image
Prințul Marco, atac la adresa lui Florin Ristei și Radu Bucălae! Amenințări și acuzații după comentariile despre „Insula Iubirii”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Salariații ar putea scăpa de plata CASS pentru venituri suplimentare. Ce prevede noul proiect depus în Senat
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Câți bani ar fi încasat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă după eliminarea de la „Asia Express”. Suma primită pentru cele 10 săptămâni de competiție
click.ro
image
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
click.ro
image
Antena 1 și-a dat în judecată propriul câștigător de la „Splash!”! A primit premiul de două ori, iar acum trebuie să dea banii înapoi cu dobândă
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Marlon Brando profimedia 0138162878 jpg
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
image
Câți bani ar fi încasat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă după eliminarea de la „Asia Express”. Suma primită pentru cele 10 săptămâni de competiție

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood