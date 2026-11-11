A murit antrenorul Radu Gheorghe, promotor al boxului în Târgoviște

Sportul cu mănuși din țara noastră este în doliu. Fost pugilist, apoi antrenor de box, Radu Gheorghe a murit la 81 de ani.

Radu Gheorghe, în ipostaza antrenorului de box care-și învață elevii cum să lovească Foto: Arhivă personală Radu Gheorghe

Născut in Caracal, acesta a practicat pugilismul în orașul din Oltenia. După ce a abandonat activitatea competițională, a devenit antrenor. Iar în 1997, a pus bazele secției de box de la CS Târgoviște.

În decursul carierei sale de antrenor, Radu Gheorghe a mai activat la Plopeni. De asemenea, a revenit la Caracal, orașul său natal, fiind încadrat la Clubul Sportiv Școlar. „Alături de celălalt antrenor, reușește printr-o concurență loială să renască interesul și dragostea copiilor și juniorilor pentru box. Ideile lui cu privire la viitorul nobilei arte pe melagurile caracalene sunt interesante și pot fi transformate în fapte”, scria Gigi Donciu în „Jurnalul de Caracal”.

Foto: Arhivă personală Radu Gheorghe

Nepoată a maestrului, Cristina Iordache a ținut să menționeze „că, pe lângă un antrenor incredibil, a fost și un tată, și un bunic minunat. Sunt sigură că, acolo unde este, este mândru de tot ceea ce a lăsat in urma sa”.

Venerabilul antrenor a fost înmormântat astăzi, la Cimitirul Suseni.

Clubul Sportiv Târgoviște a postat un mesaj în care și-a exprimat regretul profund pentru „dispariția lui Gheorghe Radu, fost pugilist și antrenor al Clubului Sportiv Târgoviște, o legendă a boxului dâmbovițean. Prin pasiunea, devotamentul și profesionalismul său, maestrul Gheorghe Radu a lăsat în urma sa o amprentă de neșters în istoria boxului târgoviștean și în sufletele celor care l-au cunoscut. (...) Clubul Sportiv Târgoviște transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Radu Gheorghe, în vremea în care urca în ring Foto: Arhivă personală Radu Gheorghe

Cei care l-au cunoscut au transmis condoleanțe familiei îndoliate. „Un Om deosebit. Și un profesionist dedicat! Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște! Condoleanțe”, a scris Laur Popescu. „Dumnezeu să-l odihnească în pace! Respect Maestre Radu!”, a postat Nelu Vonhala.