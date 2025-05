Ambasada Franței răspunde acuzațiilor de ingerințe în alegerile din România. Apelul făcut de diplomații francezi

Ambasada Franței la București a transmis un răspuns în urma acuzațiilor conform cărora guvernul de la Paris ar fi încercat să intervină în alegerile prezidențiale care au avut loc duminică, 18 mai, în România.

„Acuzațiile care circulă despre o presupusă ingerință a Franței în scrutinul prezidențial din România sunt complet nefondate. Franța respinge categoric aceste acuzații și face apel ca fiecare să-și asume responsabilitatea, dar mai presus de toate, să respecte democrația română”, a transmis ambasada Franței la București.

Mesajul vine după ce Pavel Durov, fondatorul aplicaţiei de mesagerie Telegram, a declarat duminică că a respins o solicitare venită din partea unui guvern occidental, pe care nu l-a numit, ”de a reduce la tăcere” vocile conservatoare din România, în contextul turului doi al alegerilor prezidenţiale.

Ulterior, acesta l-a numit în mod direct pe şeful agenţiei franceze de informaţii externe, Nicolas Lerner.

„În primăvara acestui an, în Salon des Batailles de la Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, şeful serviciilor secrete franceze, mi-a cerut să interzic vocile conservatoare din România înaintea alegerilor. Am refuzat”, a scris Durov pe X, duminică seara. „Nu am blocat opozanţii din Rusia, Belarus sau Iran. Nu vom începe să o facem în Europa", a transmis Durov.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe francez a respins acuzaţiile, pe care le-a catalogat ca fiind total nefondate, privind presupusa ingerinţă a Franţei în alegerile prezidențiale.

Omul de afaceri Pavel Valerievici Durov, în vârstă de 40 de ani, este originar din Sankt Petersburg și are cetățenie rusă, franceză, emirateză și cetățenia statului insular Sfântul Cristofor și Nevis. El a înființat serviciul de mesagerie Telegram în 2013.

Afaceristul este anchetat în Franța pentru activități infracționale pe aplicația sa de mesagerie. Miliardarul a fost arestat în această țară în august 2024. Ulterior, el a fost pus sub investigație oficială și i s-a interzis să părăsească țara.