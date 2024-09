Ducem sau nu flori profesoarelor la început de an școlar? Soluția elegantă găsită de o învățătoare din Cluj

Bugetul pentru florile pe care elevii le duc dascălilor la început de an școlar începe cu 10 lei pe fir și ajunge până la 300 de lei pentru buchete mai complexe. O învățătoare din Cluj a găsit o soluție elegantă pentru a evita competiția părinților pentru cel mai extravagant buchet de flori.

Ducem sau nu flori cadrelor didactice la început de an școlar? Este dilema dezbătută an de an în preajma zilei în care elevii revin la școală după o lungă vacanță de vară.

Unii părinți gândesc la fel ca Florina: „Prostia care persistă de pe vremea lui neanicu, cum să meargă copilul fară flori la doamna învățătoare, profesoar că nu e corect dacă copilul tău nu e la fel ca ceilalți (Cu flori în mână). ....trist”.

Alții, cum e Mircea, consideră că „nu e nimic rău în faptul că oferi o floare unui cadru didactic, nu cu premisa că va fi un avantaj sau un bonus, ci doar pentru că apreciezi munca depusă sau îți arăți recunoştința față de ea/el. Face ce vrea ea/el cu florile ulterior...să nu fim ''hateri”...zic eu...”.

Pe de altă parte, mai este și perspectiva Simonei:

„Am o vecină care e profesoară. La fiecare început de an școlar, vine acasă cu nșpe brațe de flori, cu care nu mai știe ce să facă. Cu florile, nu cu brațele.

Uneori împarte buchete și pe la vecini, le lasă prin curte, e o adevărată durere în fund să găsească locuri în care să depoziteze atâtea flori. Unde mai pui că i-ar plăcea mai tare dacă n-ar rupe nimeni florile pentru ea.

Numa' vă zic, poate aveți de gând să umflați cozile la florării mâine dimineață.”

Soluția elegantă găsită de o profesoară din Cluj

Problema cea mai mare este cea remarcată de Alexia– anume că apare o competiție între părinți pentru a aduce cel mai cel buchet:

„În ziua de azi toți se întrec și nimeni nu mai aduce un buchet simplu de 5 lalele sau flori de câmp. Prin acest aparent simplu gest de a oferi flori creezi o competiție între ce profesori primesc sau nu flori, și ce părinte/ copil aduce cel mai frumos buchet”.

Învățătoarea unei școli din Cluj a reușit să găsească o soluție care împacă „și capra și varza”. Le-a interzis părinților să-i aducă buchete extravagante de flori, spunându-le că nu le va primi. În schimb, le-a permis, dacă doresc, să cumpere câte o floare pentru fiecare elev, același tip de floare, astfel încât nimeni să nu-și facă probleme că vecinul a adus o floare mai frumoasă. Asta nu înseamnă că nu apar și părinți care vor să fie „mai cu moț”, dar încet-încet vor înțelege că un buchet extravagant de flori nu asigură un tratament special al învățătoarei față de copilul tău.

Cât costă florile pentru dascăli

Florăriile se întrec cu reclame pe rețelele sociale și cu oferte speciale pentru elevii care vor să ducă flori dascălilor lor la început de an școlar. Poți cumpăra flori online, de la piață, de la florării și chiar din rețelele de supermarketuri.

Prețurile sunt pentru toate buzunarele: 10 lei firul de gerbera, 12 lei 15 lei firul de trandafir. Cel mai ieftin buchet de flori se poate lua de la supermarket- 5 fire de trandafir – cu 19,99 de lei. Prețurile ajung și până la 300 de lei, în funcție de mărime și compoziție.