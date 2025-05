Una dintre cele mai frumoase actrițe românce strălucește într-un celebru serial britanic

Actrița româncă Mădălina Bellariu Ion își continuă parcursul internațional cu un rol intens și emoționant în sezonul 5 al serialului britanic de succes Grace, produs de ITV și disponibil și pe Amazon Prime.

Serialul, bazat pe romanele scrise de Peter James, îl are în prim-plan pe detectivul Roy Grace, interpretat magistral de John Simm – actor britanic multiplu nominalizat la BAFTA, devenit celebru pentru rolurile din Doctor Who și Life on Mars.

Mădălina o interpretează pe Dren, o tânără româncă prinsă într-o rețea de sclavie modernă, care va face orice pentru a-și recupera pașaportul și pe cel al fratelui ei.

Povestea ei evidențiază realități sociale dureroase – traficul de persoane și radicalizarea victimelor – fiind o componentă centrală a sezonului.

Într-o scenă de maximă tensiune, Dren (Mădălina Bellariu Ion) stă în tribunele unui stadion plin, singură și îngrozită, cu degetele tremurânde conectând circuitele unei bombe, în timp ce suporterii aplaudă fără să știe ce se întâmplă lângă ei.

Este doar începutul unei investigații dramatice în subteranele întunecate ale orașului Brighton, în care personaje disperate fug prin parcări întunecate, fabrică explozibili și cer cu disperare libertatea.

Publicația britanică iNews a lăudat prestația Mădălinei Bellariu Ion, descriind evoluția personajului Dren – de la sclavă abuzată la o avengeră însetată de dreptate – ca fiind „șocantă și remarcabilă”. Interpretarea ei aduce o dimensiune profund umană și vulnerabilă acestui episod, subliniind atât fragilitatea cât și curajul celor care luptă pentru supraviețuire.

Serialul Grace are un scor de 7.5 pe IMDb și este considerat de critici „cel mai bun rol din cariera lui John Simm”. Cu un ton întunecat și o atmosferă apăsătoare, noul sezon explorează dedesubturile sociale ale orașului din Anglia, Brighton, evidențiind contrastul brutal dintre opulența celor privilegiați și disperarea celor captivi în rețele ilegale.

În 2024, Mădălina a avut roluri principale în pelicula horror ”Drained” și în filmul de acțiune ”Take Cover”. În ambele filme a lucrat cu vedete de top. Co-regizor al filmului ”Drained” a fost un actor britanic de top. Este vorba de Sean Cronin, devenit celebru pentru rolurile negative din pelicule de top precum ”Harry Potter și Camera Secretelor” sau ”Misiune Imposibilă”.

În thrillerul britanic ”Take Cover”, Mădălina Bellariu Ion l-a avut ca partener pe actorul Scott Adkins, faimos după ce a jucat în patru filme alături de Jean-Claude Van Damme, dar și în ”John Wick 4”, alături de Keanu Reeves. Premiera peliculei ”Take Cover” a fost în toamna anului trecut.

În urmă cu doi ani, frumoasa actriță româncă a fost premiată la Festivalul Internațional de Film de la Milano pentru un rol tulburător. Originară din Pitești, Mădălina Bellariu Ion, originară din Pitești, a obținut în 2023 Premiul pentru Cea Mai Bună Actriță la Festivalul Internațional de Film de la Milano, Italia, pentru interpretarea în rolul unui orfan surd.

Premiul a fost decernat pentru interpretarea sa impresionantă în rolul principal din filmul „Bad Wings" regizat de Alexandra Pater. Pentru acest rol, Mădălina a învățat timp de mai multe săptămâni limbajul semnelor sub instrurirea lui Richard Platt, cu sprijinul organizației Light Into Europe, recunoscută pentru eforturile depuse în ajutorul comunității persoanelor cu deficiențe de vedere și auz din România.

În 2016, Mădălina Bellariu Ion a reuşit să obţină un rol important în una dintre cele mai de succes producţii de televiziune din ultimul deceniu. Este vorba de serialul „The Young Pope“/ „Tânărul Papă“, unde a jucat alături de celebrul Jude Law.