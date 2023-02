Actriță din România, alături de staruri din Game of Thrones și Pirații din Caraibe într-un film fantasy-horror VIDEO

Una dintre cele mai apreciate tinere actrițe românce, Mădălina Bellariu Ion (31 de ani), originară din Pitești, are unul dintre rolurile principale într-un film italian cu buget de 12 milioane de dolari.

Filmările au început la finalul lui octombrie 2022. Este vorba de filmul italian fantasy-horror „Dampyr“, ce are o distribuție internațională. Printre actorii alături de care joacă Mădălina Bellariu Ion se numără și actorii Sebastian Croft și Luke Roberts, cunoscuți din serialul The Game of Thrones. Luke Roberts a jucat și în seria de filme „Pirații din Caraibe”.

Din echipa filmului în care joacă actrița româncă face parte și make-up artistul Giorgio Gregorini, laureat cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun machiaj pentru pelicula „Suicide Squad”, realizată în 2016.

„Dampyr“, film cu rădăcini în Iugoslavia

Bazat pe popularul serial de benzi desenate cu același nume realizat de italianul Sergio Bonelli, acțiunea peliculei „Dampyr” este plasată în timpul războiului din fosta Iugoslavie de la începutul anilor 1990 și urmărește povestea lui Harlan.

Bântuit de coșmaruri oribile, Harlan rătăcește prin țară și își câștigă existența dându-se drept Dampyr, o ființă jumătate om, jumătate vampir, capabilă să scape satele de ceea ce locuitorii cred a fi monștri răi.

Dar atunci când este chemat de soldați atacați de vampiri adevărați, Harlan află adevărul: el este într-adevăr un Dampyr.

În timp ce încearcă să distrugă un maestru teribil al nopții, Harlan va trebui să învețe să-și gestioneze puterile și să descopere mai multe despre originile sale.

Mădălina i-a dat replica „Papei“ Jude Law

În urmă cu aproape șapte ani, Mădălina Bellariu Ion a reuşit să obţină un rol important în una dintre cele mai de succes producţii de televiziune din ultimul deceniu. Este vorba de serialul „The Young Pope“/ „Tânărul Papă“. În serial, Mădălina a jucat alături de celebrul Jude Law.

Mădălina Bellariu Ion a interpretat în 2017 rolul lui Daphne în serialul Italian „Il Professore“, difuzat de Rai 1. Aceasta a avut un rol şi în adaptarea indiană a filmului american horror „Oculus“, intitulat „Dobaara: See your evil“ şi lansat pe marile ecrane în iunie 2017.

Mădălina Bellariu Ion este absolventă a Facultății de Litere la Bucureşti, plecând ulterior la Londra, unde a urmat mai multe cursuri de actorie la instituţii precum The Actors Temple şi London Academy of Music & Dramatic Art.