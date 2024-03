Tudor Chirilă, despre victoria în cazul Roșia Montană: „Politicienii și-au dorit această exploatare. Sunt puțin triști” VIDEO

Artistul Tudor Chirilă, un susținător activ al cauzei Roșia Montană, a spus, sâmbătă, 9 martie 2024, că victoria este dovada că „protestele nu sunt degeaba”. Mai mult, îi bănuiește pe politicienii de la putere că au fost „un pic triști” la aflarea veștii.

Dintr-un „proces aproape pierdut”, așa cum a fost catalogat de către premierul Marcel Ciolacu, dosarul în care România și-a susținut poziția în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington a fost câștigat, în detrimentul companiei canadiene Gabriel Resources (care dorește exploatarea aurului românesc folosind tehnologie cu cianuri).

România nu va plăti despăgubirile uriașe cerute de compania canadiană și, mai mult, va fi și despăgubită pentru cheltuielile ocazionate de proces.

Vestea bucură societatea civilă și, judecând după luările de poziție, pare că este una bună și pentru politicieni. Artistul Tudor Chirilă îi bănuiește însă pe cei din urmă că nu sunt foarte încântați că la Roșia Montană nu se va deschide mina de exploatare. Chirilă apreciază victoria ca fiind una a societății civile, cea care s-a opus vehement exploatării aurului și a ajuns până la proteste masive de stradă.

„Mult hulita societate civilă a reușit o victorie”

„E o zi de dublă sărbătoare. Astăzi sunt Sfinții Mucenici, dar tot astăzi mult hulita societate civilă, care a fost cea care a demarat protestele de la Roșia Montană, protestele care ulterior au însemnat avanpostul celorlalte proteste din România, deci mult hulita și disprețuita și urâta, de politicieni mai ales, societate civilă a reușit o victorie. (...) Iată-ne acum în situația în care România primește și ceva bănuți despăgubiri și proiectul Roșia Montană rămâne un sit protejat de UNESCO. Este o victorie extraordinară, este până la urmă demonstrația că totuși protestele nu sunt degeaba. Cine spune că protestele sunt degeaba, iată că se înșeală. Fără toate zilele de protest, fără zecile de mii de bucureșteni și de oameni din toată țara care au ieșit în stradă pentru cauza Roșia Montana, lucrurile nu ar fi fost așa. Și poate că ar fi avut o altă turnură, poate că acea exploatare parafată de niște contracte ale statului român despre care noi încă nu știm nimic, poate că acea exploatare ar fi fost dusă până la capăt”, a spus Chirilă, într-un video postat pe contul său de Facebook.

Artistul susține că victoria de la Curtea de Arbitraj demonstrează, în fapt, diferența enormă între ceea ce vor românii și acțiunile promovate de politicieni. Politicienii și-au dorit exploatarea aurului și au pregătit populația pentru a primi vestea că va fi nevoie ca România să accepte proiectul canadian, susține Tudo Chirilă.

„Ceea ce ne mai demonstrează astăzi ce s-a întâmplat ieri este clivajul, diferența absolut semnificativă, uriașă, mare, între ceea ce-și doresc în general românii și ceea ce-și doresc politicienii. Politicienii și-au dorit această exploatare, iar în ultimele două luni de zile am fost pregătiți minut cu minut de către guvernarea Ciucă - Ciolacu și toată șleahta lor, cu Boloș și toată lumea, am fost pregătiți să aflăm că această exploatare este posibil totuși să se facă, pentru că, na, România are două miliarde de euro de pierdut și acești două miliarde, iată, nu pot fi plătiți de statul român. Că statul român ce face? Plătește pensii speciale. Ce mai plătește? Plătește sinecuri tuturor angajaților de la diveresele regii și agenții ale statului care toacă frunză la câini pe sute de mii de euro. Asta face statul român. Și atunci noi eram pregătiți, ca cetățeni, ei se spălau pe mâini cu un referendum și referendum-ul avea ca scop să se afle dacă românii își doresc această exploatare”, a exspus artistul scenariul pe care l-ar fi pregătit guvernanții.

„Domnul Ciolacu se împăunează cu victoria, în loc să-și dea demisia”

Promovarea ideii că România nu-și permite să plătească despăgubirile iar singura soluție este acceptarea proiectului de exploatare a aurului ar fi fost ușor de făcut în fața românilor, mai crede Chirilă.

„Era foarte ușor de manipulat subiectul ăsta. «Păi, de ce să plătim două miliarde de euro, nu mai bine să exploatăm? ». Se vehiculează tot felul de teorii, mai mult sau mai puțin, nu știu, posibile, prin care se pregătea încă o șpagă mare a actualei clase politice vizavi de ceaa ce înseamnă exploatrea Roșia Montană.

Acum, domnul Ciolacu se împăunează cu această victorie, în loc să-și dea demisia pentru faptul că a susținut înainte de verdictul unui proces la Curtea de Arbitraj de la Whashington faptul că România e posibil să piardă acest proiect. Ba, pare că au fost și un pic triști că s-a pierdut. Și el, și domnul consilier Ponta, și toată lumea care era pregătită să arunce practic toată vina pe societatea civilă care, iată, «vezi bine unde ne-a adus societatea civilă și tinerii frumoși și liberi care au ieșit în stradă și care, uită-te, au pus România la plată, la două miliarde de euro». Ei bine, iată că lucrurile astea nu s-au întâmplat!”, a mai spus artistul.