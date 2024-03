Dispută între Ciolacu și Opoziție după decizia în dosarul Roșia Montană: Avocații au reușit să întoarcă un proces aproape pierdut

Premierul Marcel Ciolacu susține că nu are ce să răspundă unora care au lăsat datorii de miliarde de lei, la o zi după câștigarea procesului privind Roșia Montană, dat fiind că Opoziția din România anunță sesizarea autorităților din Canada și a DNA pentru o posibilă „manipulare a pieței de capital”

Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat, sâmbătă, la Digi24, că va sesiza „în orele următoare” reglementatorul pieței de capital din Canada, Ontario, acolo unde este listată compania Gabriel Resources, acuzând o „operațiune de manipulare” ca urmare a declarațiilor venite dinspre Guvern despre pierderea procesului privind exploatarea auriferă de la Roșia Montană. „PSD-iștii au făcut probabil bani. Ciolacu trebuie investigat de autoritățile române. Avem DNA, ASF și mai avem ANI”, a afirmat Drulă. Acesta a spus că până luni va depune o plângere penală la DNA pentru „manipularea pieței de capital și subminarea economiei naționale”. Totodată, a fost cerută și demisia lui Marcel Ciolacu.

Și fostul premier Dacian Cioloș, în mandatul căruia România a cerut includerea sitului de la Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, a venit a solicitat ca premierul să facă un pas în spate. „Îi cer demisia lui Marcel Ciolacu pentru acțiuni premeditate împotriva intereselor României. Declarațiile lui în cazul Roșia Montană din ultimele luni au subminat și pus în pericol statul român”, a afirmat la rândul său, Dacian Cioloș.

Ciolacu: Au lăsat datorii de 200 de miliarde

Marcel Ciolacua venit cu o reacție virulentă la ofensiva Opoziției. „Eu mă bucur, ca prim-ministru, că nu las o datorie copiilor românești. Că am avut capacitatea administrativă de a câștiga un proces. Cei cu acuzațiile, care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toți, eu nu le pot răspunde decât că au o problemă în altă parte. Vorbesc de patologie. Într-o zi istorică a României, unde avocații angajați de Guvernul României au reușit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să răspund la acuzații de ce nu las datorii, unora care au făcut datorii de 200 de miliarde României. Mi se pare că nu trăim în aceeași lume”, a afirmat șeful Guvernului.

Premierul a negat faptul că s-ar fi antepronunțat pe tema deciziei de la ICSID. „Eu nu am venit cu aceste explicații. Eu, ca prim-ministru, de câte ori am avut intervenții pe acest proces, am spus că românii vor cunoaște adevărul. Nu am dat nicio informație, nu am dat niciun document din Guvernul României, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influențeze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispoziția presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim? Ce bursă? Ce, eu joc la bursă? Poate dânșii joacă la bursă și știți bine că joacă la bursă. Problema e că s-au jucat cu banii României”, a completat Ciolacu.

Premierul a negat că a avut informații de la echipa de avocați. „Nu am dreptul să am informații de la avocați, chiar dacă sunt primul-ministru al României. Eu nu am avut nicio informație. Ne jucăm cu așa ceva?”, a mai transmis Ciolacu.

„Am încă datoriile domnului Cîțu de plătit. Încă plătesc la cele 200 de miliarde ale domnului Cîțu și ale domnului Drulă. Bine că am scăpat de cele de la Roșia Montană””, a conchis premierul României.

„Adevărul” semnala de săptămâna trecută faptul că acțiunile Gabriel Resources au crescut pe bursa de la Toronto (Canada), în contextul în care semnalele din spațiul public erau că va fi pierdut procesul de la ICSID.