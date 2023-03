Soprana Felicia Filip, despre marele regret din viața sa: „Am crescut copii ca și când ar fi fost ai mei“

Soprana Felicia Filip este căsătorită de 32 de ani cu regizorul de operă Cristian Mihăilescu, formând unul dintre cele mai longevive cupluri din muzica românească.

Felicia Filip (63 de ani) a mărturisit, pentru Click, că l-a întâlnit pe soțul său când el era tenor la Opera Națională și făcea și cronică muzicală.

Cei doi împlinesc anul acesta 32 de ani de căsnicie, care, spune Felicia Filip, s-a bazat pe iubire necondiționată, dar și pe pasiunea pentru muzică pe care o împărtășesc amândoi.

Felicia Filip a relatat că și-a întâlnit jumătatea când era la început de drum: „O altă poveste frumoasă e întâlnirea cu jumătatea mea, cum îi place lui să spună. Încercările le-am împărțit, iar bucuriile le-am îndoit sau înmulțit. Și am fost întotdeauna cu grijă să-l punem în valoare pe cel care merită dintre noi. Să dăm un pas înapoi ca el să fie în lumină.

Iubire necondiționată. Eram o tânără la început de drum, iar el era și pe atunci preocupat de tânăra generație, de elevii și studenții care-i băteau la ușa destinului. Făcea și cronică muzicală și am fost remarcată de el ca voce, apariție. Ne-am întâlnit pe scena Operei Naționale și împărțeam aplauzele într-un fel sau altul, ai nevoie de susținere acolo. Bulgărele de iubire care este acolo și așteaptă să vină spre tine. Și am simțit acest lucru din partea lui, și din partea celor care m-au înconjurat cu dragoste de fiecare dată. Și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că îmi demonstrează și îmi transmite tot timpul semnale și răspunsurile la întrebările mele. Sunt un copil răsfățat al sorții, iubită de Dumnezeu”, a dezvăluit Felicia Filip pentru click.ro.

„Suntem posesorii unui strănepot de câteva zile“

Felicia Filip și Cristian Mihăilescu nu au copii, dar, cu toate acestea, au o familie mare. Soprana mărturisește că s-a ocupat de creșterea copiilor din familie: „Nu, nu avem copii, dar am nepoți, am chiar strănepoți, în sensul în care sora și fratele meu au copii. Trebuie să vă spun, dacă este să mă laud, am crescut copii ca și când ar fi fost ai mei. Primul născut din familia noastră, de la vârsta de cinci zile, când a venit acasă cu mămică lui, l-am preluat eu, pentru că mămicii i-a fost teamă să pună mâna pe el să-l spele, iar de la 5 zile eu i-am făcut baie.

Eu a trebuit să plec la un concurs în Barcelona când copilul avea zece luni și a realizat că nu știe să-i facă baie copilului. Acum suntem posesorii unui strănepot de câteva zile, îl cheamă Gabriel Costin, așa că suntem bogați și dăruiți de Dumnezeu din toate punctele de vedere”.