Șoferul de taxi care i-a luat pe Harry și Meghan în timp ce erau urmăriți de paparazzi: „Totul este exagerat”

Șoferul de taxi care i-a luat pe Harry, Meghan și pe mama acesteia în timp ce erau urmăriți de paparazzi a făcut mai multe declarații despre cele întâmplate.

Șoferul de taxi din New York care i-a condus timp de 10 minute pe Harry și Meghan în timp ce aceștia încercau să scape de paparazzi a declarat pentru BBC că cei doi au fost nervoși în timpul scurtei călătorii.

„Nu am simțit niciodată că am fost în pericol. Nu a fost ca o urmărire într-un film. Erau liniștiți și păreau speriați, dar este New York - este sigur”, a declarat Sukhcharn Singh.

El spune că i-a luat pe cei doi de la o secție de poliție din Midtown Manhattan.

„Eram pe Strada 67 și apoi agentul de pază m-a oprit. Apoi, după cum știți, prințul Harry și soția sa s-au urcat în taxiul meu. Am fost blocați de un camion de gunoi și, dintr-o dată, au venit paparazzi și au început să facă fotografii", a povestit Singh.

Înainte ca Harry și Meghan să spună unde vor să meargă, agentul de securitate a cerut să se întoarcă la secția de poliție.

„Păreau nervoși, cred că au fost urmăriți toată ziua sau ceva de genul ăsta", a spus Singh.

Șoferul de taxi spune că nu a crezut că cei doi sunt în pericol atâta timp cât au fost la el în mașină. „Nu cred că este adevărat, cred că totul este exagerat ", a spus Singh, referindu-se la incidentul reclamat de purtătorul de cuvânt al prințului Harry.

Paparazzi nu au fost agresivi în timp ce Harry și Meghan au fost în mașina lui, a spus Singh. „Erau în spatele nostru. Cam asta a fost tot, nimic mai mult. Au păstrat distanța. Există secții de poliție, polițiști la fiecare colț, nu există niciun motiv să îți fie frică în New York", a mai adăugat taximetristul.

Șoferul de taxi a dezvăluit că Harry și Meghan i-au lăsat un bacșiș de 50 de dolari pentru cele 10 minute de condus. "A fost grozav. Zece minute cu mașina, 50 de dolari", a spus el.

Urmărire „aproape catastrofală”

Prinţul Harry şi Meghan Markle, duce şi ducesă de Sussex, au fost implicaţi într-o urmărire cu maşini „aproape catastrofală”, la New York, în timp ce paparazzi se aflau pe urmele lor, a declarat purtătorul de cuvânt al cuplului.

Prinţul Harry şi soţia sa au fost în oraş, marţi, împreună cu mama lui Meghan, Doria Ragland, pentru a participa la un eveniment la care ducesa a primit un premiu.

Cei trei ar fi fost victimele unei „urmăriri necontenite” în care au fost implicate şase maşini cu geamuri fumurii.