Simona Halep este de nerecunoscut: schimbare de look, înaintea turneului de la Madrid. „O îmbătrânește mult” FOTO

Simona Halep, nume emblematic în lumea tenisului mondial, își surprinde susținătorii înaintea participării la Mutua Madrid Open 2024! De data aceasta, cu o schimbare radicală de look. Stilistul sportivei a postat, pe pagina sa de Instagram o fotografie care i-a dezvăluit noua înfățișare. Reacțiile nu au întârziat să apară, însă nu toate au fost pozitive.

În timp ce se pregătește pentru turneul ce urmează să înceapă pe 23 aprilie, Simona Halep a adoptat o coafură proaspătă și strălucitoare, luându-și fanii complet prin surprindere. Imaginea a fost distribuită, joi, de stilistul Stratulat Sorin, care a lăudat rezultatul final, subliniind strălucirea naturală a noii coafuri.

„Culoarea este superbă! Îi pune ochii in evidență! Ce ai folosit de este așa de natural?”, a întrebat o persoană.

Deși poza a strâns sute de aprecieri, la scurt timp după ce a fost postată pe rețeaua de socializare, în comentarii au apărut și critici.

„Nu merge cu caracteristicile ei”, a comentat un internaut.

„O îmbătrânește mult. No no no! ”, a scris altcineva.

„Este prea închis -nu înteleg de ce ne lăudam”, este un alt comentariu.

Simona Halep, wild-card la Madrid

Postarea vine la scurt timp, după ce Simona Halep a primit un real motiv de sărbătoare. Ea a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului de la Madrid, n cadrul căruia urmează să concureze. Această veste a fost primită cu entuziasm atât de sportiva însăși, cât și de fani.

Cu o valoare totală a premiilor de 8.770.480 de dolari și participarea a 128 de jucători, Mutua Madrid Open se anunță a fi un eveniment de neratat în circuitul tenisului mondial. Pentru Simona Halep, acest turneu are o semnificație aparte, având în vedere că a triumfat aici în 2016 și 2017, fiind de două ori campioană și jucând alte două finale în 2014 și 2019.

Alături de alte nume sonore din lumea tenisului, precum Caroline Wozniacki și Kei Nishikori, Simona Halep se pregătește să ofere un spectacol de excepție pe terenurile de la Caja Magica.