Cum se poate replia Simona Halep după ce a fost refuzată de organizatorii turneului de la Stuttgart

Sezonul pe zgură începe luna viitoare, cu Simona Halep în căutarea celor mai bune soluții pentru a fi în formă la Roland Garros.

După ce a fost eliminată în turul 1 la Miami, românca a refuzat invitația de a participa la Charleston (SUA, zgură verde, 30 martie - 7 aprilie), preferând să se antreneze decât să se grăbească din nou. Organizatorii americani s-au orientat rapid către Caroline Wozniacki, Beatriz Haddad Maia, Shelby Rogers și Clervie Ngounoue, iar Simona Halep ar fi vrut să primească un wild-card pentru turneul din Stuttgart (Germania, zgură roșie, 15 aprilie - 21 aprilie).

Astfel ar fi avut mai bine de două săptămâni la dispoziție pentru a se pune cât de cât la punct cu forma fizică, însă organizatorii s-au orientat spre alte jucătoare. Au preferat în special să întindă o mână de ajutor nemțoiacelor Angelique Kerber, Tatjana Maria și Laura Siegemund, dar și Emmei Răducanu.

Șanse minime să joace în Billie Jean King Cup

Cu toate acestea, constănțeanca se poate replia rapid și poate cere înscrierea la întrecerea de la Rouen, care va avea loc în perioada 13 aprilie - 21 aprilie. Organizatorii au anunțat deja unde va pleca primul wild-card din cele 4 disponibile: la Naomi Osaka, japoneza urmând să se alăture lui Caroline Garcia, Sloane Stephens sau Karolina Pliskova, care sunt calificate grație clasamentului și care și-au confirmat prezența la acest turneu.

Simona Halep a fost convocată de antrenorul Horia Tecău pentru întâlnirea Ucraina - România din Billie Jean King Cup (12-13 aprilie, Amelia Island, SUA, pe zgură), însă sunt șanse mici să joace, după cum a declarat președintele FRT, George Cosac. ”Din punctul meu de vedere, nu cred că va participa la BJK”, a spus oficialul federației.

Și-a recâștigat încrederea în ea

La întoarcerea din SUA, Simona Halep a făcut o schiță a viitorului său apropiat, în care a subliniat că va lua deciziile alături de noul său antrenor, Carlos Martinez (care are însă o perioadă de probă): ”Charleston începe acum, foarte rapid, aşa că nu… O să rămân să mă antrenez în Bucureşti. O să încerc să îmi revin aici. Am discutat ceva (n.r. – despre participarea la turneele de la Stuttgart, Madrid şi Roma), dar încă nu s-a stabilit nimic. Îl aştept pe Carlos, vreau să discut cu el înainte să iau o decizie.

Sunt încrezătoare în mine, ca persoană, dar ca jucătoare de tenis mai am mult de muncit. O să fie greu să mă întorc acolo unde îmi doresc eu. Dar, ca persoană sunt mult mai bine. Nu am mai simţit presiunea turneului, a fost doar plăcerea să mă întorc. Nu mai contează ce voi face de acum încolo, o să joc de plăcere. Nu ştiu cât voi mai juca. Dar am câştigat ceea ce trebuia să câştig şi ce era corect să câştig, iar asta mi-a dat încredere ca om”, a declarat Simona Halep la revenirea în țară.