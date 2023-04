Shirley Temple, copilul-minune al Hollywood-ului: „Mama m-a dus să-l văd pe Moș Crăciun și el mi-a cerut autograf”

Actriţa americană Shirley Temple Black, cel mai cunoscut și iubit copil-minune al cinematografiei din toate timpurile, ar fi împlinit duminică 95 de ani. Ne-a părăsit însă în urmă cu aproape un deceniu.

Copilul-minune al Hollywood-ului de altădată a rămas în memoria cinefililor pentru zâmbetul gingaş şi cele 56 de bucle blonde cu care o coafa mama sa pentru fiecare apariție.

S-a născut pe 23 aprilie 1928 și a debutat în lumea filmului înainte de a împlini 4 ani, în 1932. Imaginea sa ingenuă a fost argumentul care i-a convins pe producători să o distribuie în film după film.

În 1934 a jucat în „Stand Up and Cheer“, „Now I'll Tell“, „Change of Heart“, „Little Miss Marker“, „Baby Take a Bow“, „Now and Forever“ şi „Bright Eyes“, ultimul fiind un film creat special pentru ea.

Cea mai tânără actriţă care a câştigat un Oscar

În scurt timp a devenit unul dintre idolii cinematografiei mondiale. La 6 ani era cea mai tânără actriţă care a câştigat un premiu Oscar onorific.

„Am încetat să cred în Moş Crăciun la vârsta de 6 ani, când mama m-a dus într-un magazin să-l văd şi el mi-a cerut un autograf”, spunea actrița Shirley Temple.

În timpul Marii Crize economice care a lovit SUA, Shirley Temple a reușit să ridice moralul americanilor cu rolurile sale interpretate adorabil.

Cu personajele cărora le-a dat viață în filmele din 1935 - „The Little Colonel“, „Our Little Girl“, „Curly Top“ şi „The Littlest Rebel“, micuța divă a făcut senzație. Era dorită și mai mult pe ecrane, însă în urma contractului stabilit între părinţii ei şi producătorii, copilul minune nu putea fi distribuit în mai mult de patru pelicule pe an.

Ulterior a început să primească roluri din ce în ce mai bine plătite, precum cele din „Poor Little Rich Girl“ şi „Dimples“ (1936), iar în 1937 s-a remarcat în rolul protagonistei din „Wee Willie Winkie“, filmul regizat de John Ford, cu Victor McLaglen şi Cesar Romero.

Citește și: FOTO VIDEO Actriţa Shirley Temple a murit la 85 de ani

Un venit impresionant

A ajuns să aibă un salariu uriaş chiar şi pentru un adult, la vremea respectivă, cu atât mai mult pentru un copil: câştiga 1.250 de dolari pe săptămână.

Avea, desigur, și un capital imens de popularitate: primea lunar 16.000 de scrisori de la admiratori, iar cu ocazia unei zile de naştere a primit nu mai puţin de 167.000 de cadouri din toată lumea.

Trecerea la adolescență

La 13 ani, putea fi considerată o „veterană“ a cinematografiei, pentru că jucase deja în 46 de filme.

Pelicula „Heidi“ (1937) a dus cariera sa într-un punct de cotitură, căci micuța inocentă se transforma în adolescentă.

Filmele care au urmat - „The Little Princess“ (1939) şi, după 1940, „Susannah of the Mounties“ şi „The Blue Bird“- n-au mai avut succesul cu care producătorii și actrița se obișnuiseră.

Shirley Temple s-a focusat ulterior pe educație, iar până la jumătatea secolului, când s-a retras, a mai jucat în câteva producţii. Cu niciuna dintre ele n-a mai ajuns la gloria sa din copilărie.

A făcut carieră în politică și a supravieţuit cancerului de sân, fiind una dintre puţinele femei celebre care au avut curajul să vorbească în public despre diagnosticul primit.

Shirley Temple Black a murit în februarie 2014 la vârsta de 85 de ani, din cauze naturale, luni, în locuinţa ei din Woodside, California.