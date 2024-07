Sânziana Negru, declarații după ce a aruncat la gunoi produsele Lidl: „Nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară” VIDEO

La aproape o săptămână de la scandalul de proporții care a luat naștere pe rețelele de socializare după ce Sânziana Negru și iubitul ei, actorul Ștefan Floroaica, au aruncat la gunoi o pungă cu produse la care făceau reclamă, influencerița a declarat, într-un video, că „a fost un gest pripit”.

„Acest mesaj este pentru voi, pentru comunitatea mea și pentru oamenii cu care eu am crescut și am învățat pe o perioadă un pic mai lungă decât o zi sau un scroll rapid în feed-ul meu. Nu o să intru în toate detaliile legate de situația din weekendul trecut. Nu pentru că ele nu ar fi importante, ci pentru că nu cred că mai sunt importante acum, când toată lumea pare că știe ce am făcut, care a fost intenția și mai ales adevărul sugerat.

O să spun atât: am greșit. A fost un gest pripit, a fost un gest pe care noi nu l-am sesizat în momentul respectiv. Nu a fost făcut din răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit și, mai ales, nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară”, a spus Sânziana Negru, într-un video făcut public pe Instagram, unde este urmărită de peste 400.000 de oameni.

Lidl a rupt colaborarea cu Sânziana Negru

„Bineînțeles că încerc și îmi doresc să mă educ în subiectul risipei alimentare. Și dacă pe viitor voi putea contribui într-un mod pozitiv la acest fenomen, o voi face. Mai cred că educația se face cu blândețe și cu dragoste, nu cu ură și cu furie. Iar pentru aceia dintre voi care au lăsat mesaje jignitoare pentru gestul nostru, vă doresc să aveți parte de iubire în viața asta, pentru că este lucrul de care avem cu toții nevoie ca să evoluăm”, a mai adăugat ea.

„Poate vi se pare că mesajul ăsta a venit târziu, dar zilele astea au fost ca un moment de freeze pentru mine, în care am stat să mă adun și să formulez un gând. Vreau neapărat să mulțumesc celor care au lăsat aici, mesaje de susținere, și nu au fost puține. M-ați făcut să mă simt recunoscătoare pentru faptul că sunt acceptată ca un om și nu ca o mașinărie perfectă care nu se strică niciodată”, a spus influencerița.

Amintim faptul că Lidl a decis să întrerupă colaborarea cu influencerița Sânziana Negru după scandalul de la Electric Castle, unde, împreună cu iubitul său, Ștefan Floroaica, a aruncat la gunoi o pungă plină cu alimente neîncepute imediat după filmarea unui clip de promovare pentru magazin.

Gestul influenceriței Sânziana Negru a stârnit revolta pe social media, oamenii au criticat-o pentru că nu a donat produsele respective, în loc să le arunce la coșul de gunoi.