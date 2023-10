Ruby, Ana Baniciu și Raluka, prinse în coșmarul din Israel. „Auzim bombe non-stop”

Au plecat în Israel, în vacanță sau cu treabă, și s-au trezit că a început războiul. Trei artiste din România au simțit la Tel Aviv coșmarul declanșat de ofensiva fulgerătoare a mișcării Hamas. Click! a relatat prin ce au trecut vedetele.

Este vorba despre Ruby (34 de ani), plecată în Israel alături de un prieten, Ana Baniciu (30 de ani) și Raluka (33 de ani), aflate cu partenerii lor la Tel Aviv.

Trebuia să fie o escapadă în luna de miere

Ana Baniciu abia s-a căsătorit cu Edy Kovacs și se bucurau de o primă escapadă în luna de miere în Israel, aflându-se în vacanță alături de prietenii lor.

„O altfel de lună de miere", posta, acum două zile, Ana Baniciu, în dreptul unor poze de la plajă, din Israel, cu ea și buna ei prietenă și colegă, Raluka.

Situația s-a schimbat radical sâmbătă dimineață în Israel, după atacurile lansate de gruparea teroristă Hamas.

Ana Baniciu și Raluka au povestit pe Instagram, ce se întâmplă în Israel și cum s-au trezit alertate de sirene.

„Ne-am trezit cu sirenele peste tot și de 3 ore auzim bombe nonstop. Bubuie în aer din câteva minute în câteva minute. E foarte ciudată senzația. Doamne! E o energie foarte ciudată în Tel Aviv. Nu sunt oameni aproape deloc pe stradă, sunt 3-4 oameni care merg și ei, probabil, spre case”, a anunțat și Raluka pe Instagram.

„În acest moment toată lumea stă în casă, sunt câteva persoane pe străzi care merg să își facă cumpărături la supermarket și apoi întră înapoi în case. În seara asta e un noroc, gătește Ana pentru toată lumea (...)", a spus și Raluka.

Raluka: „Este cel mai îngrozitor sentiment”

Situația s-a mai schimbat între timp și bubuiturile au început să se audă din nou, așa că artistele au coborât în buncăr, la adăpost.

„Exact când spuneam că ultima bombă a fost dată la zece jumate, a sunat din nou sirena și am coborât în buncăr, iar din buncăr am numărat vreo 7 sau 8 bubuituri, explozii! Este cel mai îngrozitor sentiment pe care poți să îl ai. Este ceva incredibil! Din fericire, nu atinge nimic Tel Avivul! Cumva toate sunt explodate în aer, acest sistem antirachete, nu știu! Noi suntem bine în continuare, dar în sud nu e bine deloc!", a mai spus Raluka.

Urmau să meargă la concertul lui Bruno Mars

Artistele au continuat să-și asigure prietenii și fanii că sunt tefere.

„Am înțeles că fețele noastre sunt peste tot în România. Suntem ok!", a completat-o și prietenă ei, Ana Baniciu, care a continuat să-și țină fanii la curent cu un alt mesaj care sună cam așa: „La ora 20.00 a început un alt atac masiv către Tel Aviv și am coborât în buncăr".

Ana Baniciu regretă că s-a nimerit în mijlocul acestei situații create în Israel. Sperase să ajungă la concertul lui Bruno Mara, programat la Tel Aviv, și să viziteze Ierusalimul:

„Sunteți în liniște și să apreciați asta, pentru că noi suntem la Tel Aviv, unde de dimineață ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră, pe care locuim acum, aici, sirenă care ne-a anunțat că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să mergem în buncăre până când am auzit explozia, care era în zona noastră. Israelul, și în special Tel Aviv, sunt cei mai tari pe parte de a se apăra, mai ales aerian. Nu știm dacă racheta sau bombă, sau ce a fost ea, a avut explozie în cer sau pe pământ. Aici nu se vede absolut nimic că arde sau fum sau ceva. Am crezut că la ei e o chestie care se întâmplă mai des, dar am aflat acum, în ultima oră, că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi în momentul ăsta. Interesant, oricum! Este pustiu pe stradă, am încercat să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă. Am intrat într-un buncăr, al unui bloc, care era cel mai apropiat bloc”, a explicat Ana.

În buncăr se auzeau efectiv exploziile

Artista a povestit cum au trecut dintr-un buncăr în altul.

„Ne-au deschis niște oameni și am intrat în alt buncăr. Stând în buncăr, se auzeau efectiv exploziile. După care am ieșit din buncăr și ne-am dus mai departe. Suntem în airbnb-ul în care locuim acum și nu o să mai ieșim de aici curând. Avem bilet de avion luni, de întoarcere. Nu știm dacă aeroporturile s-au închis, nu s-au închis, cert este că suntem în siguranță, totul va fi bine. În schimb, în seara asta era concert Bruno Mars eram foarte entuziasmați toți că mergem toți. Bruno Mars a anunțat că nu mai susține concertul. Nu e nimeni pe stradă, înțeleg că au reușit să între foarte mulți civili din Gaza în Israel și au început să împuște pe stradă în partea de sud, deci e chiar război, în adevăratul sens al cuvântului, nu mai mergem nici în Ierusalim, din păcate, vroiam să mergem acolo. Eu am mai fost o dată dar Edy nu fusese și era un moment frumos. Nu contează asta, contează să fim în siguranță”.

Și Ruby a intrat în panică

Alerta de război a prins-o și pe Ruby în Israel care a mărturisit că s-a speriat de ceea ce a văzut pe cer și de atmosfera creată pe străzile din Israel.

„Este alertă, este stare de război, aici a început războiul de dimineață, 5000 de rachete și toată lumea a ieșit acum. Toată lumea e în panică, păsările zboară haotic (...)Deci am descoperit că buncărul în care trebuie să ne adăpostim este chiar dormitorul, are două uși care se închid așa... Fereastra asta mică prin care nu trece nici bomba atomică, cică. Nu înțeleg ce, cum! E haos! Dacă se aud sirenele iar, să intrăm în buncăr. Doamne ferește! Nu mai e nimeni, nimeni pe străzi, la plajă. S-a refugiat, în mare parte, toată lumea”, a mai spus Ruby pe Instagram.

