Regizorul sârb Emir Kusturica, fan declarat al Rusiei, împlinește 68 de ani. Ultimul concert în România, amânat fără motiv clar

Emir Kusturica împlinește pe 24 noiembrie 68 de ani. Fan declarat al Rusiei, regizorul sârb a acceptat oferta ministrului Serghei Şoigu de a ocupa funcţia de director al Teatrului Central al Armatei Ruse de la Moscova.

Regizorul sârb a comentat numirea sa, afirmând că este de acum „gardianul valorilor clasice într-o lume în continuă schimbare”. El vrea ca în fruntea Teatrului Academic al Armatei Ruse să adapteze pentru scenă cele mai mari filme ale sale şi în special „Viaţa e un miracol” care a fost recompensat cu premiul César pentru „cel mai bun film al Uniunii Europene” în 2005.

A refuzat să mai vină în România

În vara acestui an, Emir Kusturica nu a mai dorit să susţină concertul de Ziua Timişoarei fără, însă, să explice motivele. Spectacolul nu este anulat, ci amânat, au anunţat cei de la Casa de Cultură din Timişoara.

Programul zilei de 3 august, de Ziua Timişoarei, ar fi trebui să se încheie cu un concert susţinut de Emir Kusturica şi The No Smiking Orchestra. Cu câteva zile înainte de eveniment, organizatorii au anunţat, sec, fără să intre în detalii, că s-a făcut o schimbare în program: “Concertul Kusturica & The No Smoking Orchestra a fost amânat, de comun acord cu artistul”.

Și-a construit un sat în Serbia

Emir Kusturica s-a născut la 24 noiembrie 1954, în Bosnia-Herţegovina, la Sarajevo, şi este unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti din Europa.

A câştigat de două ori Palme d’Or la Cannes, cu „Tata în călătorie de afaceri“ şi „Underground“, şi are în palmares marile premii ale festivalurilor de film de la Veneţia şi de la Berlin.

După izbucnirea războiului în fosta Iugoslavie, Kusturica a emigrat în Franţa. Acolo a realizat filmul „Arizona Dream“, cu Johnny Depp, Faye Dunaway şi Jerry Lewis în rolurile principale.

De la mijlocul anilor 2000, principala reşedinţă a lui Kusturica este Küstendorf, un sat care a fost construit pentru filmul său “Life Is a Miracle”, în regiunea Mokra Gora din Serbia.