Ispita Alin Simoiu, despre testarea unei concurente de la „Insula Iubirii”: „Mi-a oferit șansa să o pot supune testului cu adevărat”

Emisiunea „Insula Iubirii” a reușit să-i captiveze și să-i țină în fața televizoarelor. Una dintre ispitele masculine a vorbit despre experiența trăită, pentru a doua oară, în Thailanda, dar și despre concurente.

Cu toate că Maria s-a bucurat o perioadă bună de timp de atenția ispitei Marcel Andrei, aceasta a reușit să-l scoată la date și să se aproprie de Alin Simoiu. Având experiența sezonului 7, Alin Simoiu a încercat în puținul timp pe care îl mai avea la dispoziție să o testeze pe Maria, concurenta care a venit în Thailanda la brațul iubitului ei, Dani.

Ispita masculină a vorbit, în cadrul unui interviu acordat Click!, despre concurentele care au venit la „Insula Iubirii” pentru testarea relațiilor.

„Așa cum am și precizat, eu nu am simțit atracție, eu am avut un rol pe care l-am dus până la bun sfârșit. Dacă telespectatorii se bucură că l-am «răzbunat» pe Marcel înseamnă că oamenii au înțeles rolul meu pe insulă, care nu a fost nicidecum să îl fac pe el să sufere. Contextul în care ea a venit către mine mi-a oferit șansa să o pot supune testului cu adevărat”, a afirmat Alin Simoiu.

Cine este Marcel Andrei, ispita care a devenit virală pe rețelele de socializare

Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma baby” în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, a devenit viral pe rețelele de socializare datorită replicilor sale, precum „Hola mami, que guapa”, „Să vedem sumsetul”, „Stilul meu e mai chulo”, „Miau, Miau” și „Șain laic daimăndz in dă schai”.

El a fost crescut de mama sa, Elena, după ce părinții săi s-au despărțit. „Maluma baby” a lucrat în armată ca și caporal. Ulterior, s-a mutat în Anglia, apoi în Tenerife, încercând să-și facă o nouă viață.