Radu Groza: „Chris Norman, Smokie, cel mai punctual artist international” INTERVIU

Chris Norman (Smokie) umrează să susțină un concert de senzație la Sala Palatului din Capitală, pe data de 6 noiembrie. Radu Groza, cel mai cunoscut impresar român al momentului, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Adevărul și Click!, câteva secrete din culise.

Adevărul: Ce aduce nou în România Chris Norman pe 6 noiembrie?

Radu Groza: Chris Norman aduce un super concert, în care vor fi interpretate toate marile hit-uri Smokie, de la „Living Next Door To Alice”, „I ‘ ll Meet You At Midnight”, la „Stumblin”, piesa pe care a cântat-o împreună cu Suzy Quatro, melodii din repertoriul său solo, precum „Midnight Lady”, „Gipsy Queen” sau „Sun îs Rising”. Vor fi și câteva piese noi de pe albumul care urmează să îl lanseze în primăvara. Chris o să vina însoțit de super trupa lui, astfel că evenimentul va fi unul grandios, în care va prima calitatea și muzica lui excepțională. Este cel mai punctual artist internatioal pe care l-am cunoscut.

Adevărul: Sunteți în lumea show bizzului de peste 30 de ani. Știți câte evenimente ați organizat de a lungul carierei?

R.G: Nu-mi vine să cred că au trecut atâția ani! Nu mai stiu câte evenimente am organizat în acești ani. Sunt multe și la toate am pus mult suflet! Îmi place să mă ocup de evenimente cap- coada. Să mă implic în tot, și aici vorbesc începând cu scenotehnică până la cazarea și masa artiștilor. Îmi doresc ca țoață lumea să se simtă bine. De la cântăreți, public sau cei care se ocupa de partea de producție. Absolut țoată lumea. Am organizat spectacole la care au participat zeci de mii de oameni (pe stadioane sau în piețe publice, dar și evenimente private la care au participat un număr restrâns de spectatori. De asemenea am colaborat că manager artistic și producător cu artista americana Nyanda ( Brick’ n ‘ Lace). Am fost coproducător la piesa “ Moving On” cu Dr Alban și Lian Ross, experiențe unice pentru un manager din România.

Adevărul: Ce artist internațional v-a impresionat și cum?

Adevărul: Am avut plăcerea să lucrez cu artiști internaționali de multe ori. Toți sunt profesioniști și iau lucrurile foarte în serios. Probabil că nu ar fi reușit altfel. Am organizat în 2007 și 2008, împreună cu asociații mei de atunci, doua turnee cu Julio Iglesias în România, iar atunci am avut ocazia să-l cunosc destul e bine pe marele cantautor spaniol. M-a impresionat atât că artist cât și că om.

Adevărul: Ce artist din România v-a impresionat și cum?

R.G: Unul dintre primii artiștii cu care am lucrat că manager artistic a fost Ștefan Bănică Jr., și nu oricum, ci aproape 10 ani. Mai colaboram și acum la unele spectacole. Ștefan este un perfecționist. Întotdeauba m-a impresionat prin profesionalismul și minuțiozitatea cu care își pregătește fiecare apariție publică.

Adevărul: Care vă este programul într-o zi normală?

R.G: Ziua mea normală nu este una normală pentru multă lume. Îmi încep acrivitatea în jur de ora 9.00, cu micul dejun și cafeaua. Dimineața, ascult muzică, de regulă clasică. Apropiații stiu acest lucru. Apoi, trec la treabă! În fiecare zi mă întâlnesc cu foarte mulți oameni ( artiști, oameni de media, clienti, etc). Nu prea am timp de mine. De multe ori încerc să îmbin utilul cu plăcutul. Ajung pe la studiouri, ascult piese, merg la repetițiile artiștilor cu care colaborez. Din când în când, serile mai ajung în locuri în care se cântă. Vreau să fiu tot timpul aproape de oamenii care participă la spectacole. Vreau să aflu ce le place, ce gusturi muzicale au, încotro se îndreaptă piața.

Adevărul: Cum vă vedeți peste 10 ani?

R.G: Interesanta întrebare… nu stiu cum văd peste 10 ani. Mi-ar plăcea să pot face aceleași lucruri. Eu tot ceea ce fac, fac din pasiune. Din cauza că mă ”hrănesc” cu ceea ce fac în fiecare zi… muzică!

Adevărul: Ce ar trebui să facă artiștii români pentru a se etala la standardele internaționale?

R.G: Cred că artiștii români fac deja multe lucruri prin care se pot alinia la piața internațională muzicală. Cu un singur lucru cred că ar trebui să fie mai atenți, cu originalitatea.

Adevărul: Știm că sunteți un pasionat al muzicii. Care este albumul cel mai valoros din colecția de muzica de acasă?

R.G: Am foarte multe albume, multă muzică bună! Sunt un adevărat colecționar. Unul dintre discurile mele preferate este “ Innuendo” - Queen, îmi mai place un proiect a lui Mark Knopfler de la Dire Straits- Notting Hillbillies. De asemenea, albumul lansat în 2006 de Eric Clapton și JJ Cale - The Road to Escondido. Sunt multe, dar ele îmi vin rapid în minte acum!

Adevărul: V-ați gândit să impresariati artiști internaționali? Ce mai pregătiți pentru publicul din România în următoarea perioadă?

R.G. Nu numai că m-am gândit, dar am și făcut-o și o mai fac. Am colaborat și colaborez în continuare cu Francesco Napoli, interpretul hiturilor Bala, Bala, Marina, Marina și Lady Fantasy. Am realizat câteva proiecte frumoase împreună, de care s-a bucurat și publicul din România.

Adevărul: De-a lungul carierei ați tot dezvoltat piața muzicala din România. Ce parte vă place cel mai mult și unde vă regășiți?

R.G: Cel mai mult îmi place să descopăr talente și să creez proiecte noi, este un sentiment special, simți cu adevărat că ai făcut ceva important, și nu doar pentru tine ca manager.

Adevărul: Dacă ați face un top al celor mai punctuali artiști cine ar fi aceștia În general artiștii cu adevărat mari sunt punctuali?

R.G. Ștefan Bănică Jr. este foarte punctual, Ovidiu Lipan Țăndărică este ultra punctual, Francesco nu mai zic, Keo la fel.

Impresarul, uimit de modestia lui Chris Norman

Adevărul: Aș vrea să mai revin la Chris Norman. Cum este el, modest sau cu cereri exagerate?

R.G: Pe Chris Norman l-am cunoscut în 2008 când a mai fost în Romania. Este un artist desăvârșit. M-a impresionat prin modestia lui. Singurul lucru cu care este extrem de riguros atât el, cât și management-ul lui este rider-ul tehinic. Nu face rabat de la asta. Își dorește ca sunetiul să fie ”cristal”, să se audă perfect.

Adevărul: Ce mai pregătiți pentru publicul din România în următoarea perioadă?

R.G. Anul următor, pregătim mai multe proiecte interesante. În viitorul apropiat avem un proiect foarte interesant cu Ovidiu Lipan Țăndărică- “ Spirit of Romania” la Washington pe emblematica scena Kennedy Center, cu ocazia celebrării Parteneriatului Strategic Romania. O să fie ceva special, o să vedeți.

Adevărul: Cum vă place să vă petreceți timpul liber și vacantele?

R.G. Îmi place să călătoresc, să văd lucruri frumoase, să mă întâlnesc cu oameni noi. Îmi place să citesc, să mă uit la filme și să ascult muzică de calitate.